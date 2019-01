Most is szemétkupacokkal `ünnepeltünk´ Győrben - fotók

​30 köbméter szemét



A szilveszteri bulik után 30 ember takarított a Belvárosban. Főleg műanyag-poharak, üvegek, szerpentinek, trombiták voltak abban a 30 köbméter szemétben, amelyet összegyűjtöttek.

Ünnepek idején, az új év első napjaiban folyamatosan érkeztek Olvasói fotók, észrevételek a győri "szemétkörképről". Kaptunk képeket a Cuha és a Répce utcai szelektív szigetről, panaszokat Győrszentivánról. Nem először és vélhetően nem utoljára faggattuk a szolgáltatót a kialakult helyzetről.Aki a kisalföldi megyeszékhelyen él, tudja: átlagos héten is előfordulnak "áldatlan állapotok" a szelektív gyűjtőedények körül. Különösen igaz ez az év végi ünnepekre, amikor többet fogyasztunk és így még több szemetet termelünk. Ráadásul a szelektív gyűjtőszigetek körül fájóan sok esetben hagynak ott kommunális hulladékot. Az is általános, hogy a csordultig pakolt konténereket tovább "púpozzák". Ahelyett, hogy próbát tennének közeli, másik szelektív szigettel."Akárcsak az előző években, a győri szelektív gyűjtőszigeteken karácsonykor a csomagolóanyagok, a papír és a műanyag, szilveszter után az üveghulladék mennyisége nőtt jelentősen az esztendő más időszakaihoz képest" - mondta Nagy Csaba.A Győr-Szol kommunikációs menedzserétől megtudtuk: a GYHG Nonprofit Kft. december 26. után a rendes gyűjtésen túl rásegítő járatokkal végezte a papír- és a műanyaggyűjtő szelektív edények ürítését. Annak érdekében, hogy a rakodási munka gyorsabb legyen, plusz embereket biztosítottak a feladatra.Nagy Csaba tájékoztatása szerint a szolgáltató január 2-án kezdte a teljesen kihasznált üveggyűjtő konténerek ürítését. A Győr-Szol adatai szerint a szelektív szigetekre a legjelentősebb nyomás a Belvárosban nehezedett, de ahogy Olvasóink fotóin látszik, más városrészekben is "folyt a szemét" a konténerekből.Mint említettük, a szelektív gyűjtőedények mellett gyakran "felejtenek ott" kommunális szemetet. A zugszemetet napi szinten, külön autóval szállítják Sashegyre a szolgáltató munkatársai.A közterületen elhajított szemét mennyisége is évről évre nő. A szemétszedők főleg csomagolóanyagokat szednek fel a földről, de sűrűn találkoznak műanyag és fém üdítős dobozzal, péksütemények papírzacskójával és papír zsebkendővel is. Két éve 120 ezer zsáknyi hulladékot gyűjtöttek össze a városban. Ez napi több mint 300 zsák hulladékot jelent, aminek komoly költsége van. Az "elszemetelt" forrásokat hasznosabb dolgokra is lehetne költeni.