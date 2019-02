Most is pörög a parkolóház Győrben

Az épület miatt javultak a parkolási viszonyok, a csomópont a közösségi kerékpárhálózatnak is része lett.

Lezárult a 2 milliárdos TOP-os forrásból végrehajtott projekt, amelyhez kapcsolódóan az önkormányzat önrészből alakítja ki a balettpróbatermet az Árpád úti parkolóház épületében. Fekete Dávid alpolgármester elmondta: már advent idején érezhető volt, hogy oldódott a decemberi zsúfoltság a belvárosban, s az ezüstvasárnap előtt átadott Árpád úti parkolóház szükségességét mutatja az is, hogy szokatlan módon rögtön első nap telt házzal üzemelt. A 205 parkolóval ellátott létesítmény népszerűsége advent után is töretlen maradt: januárban több mint 11 ezer autós használta, február azonos időszakát nézve pedig látszik egy további 13 százalékos emelkedés.A komplex „Kerékpáros és parkolási infrastruktúra-fejlesztés Győrben" című projekt keretében GyőrBike közösségi kölcsönzőállomást is telepítettek ide a bicikliseknek, épült egy fedett kerékpártároló az új tömb mellé, s végrehajtottak még néhány intézkedést a kerékpárosok érdekében. Volt, ahol önálló sávot, volt, ahol felfestett kerékpárnyomvonalat hoztak létre – mondta Fekete Dávid, az egyik főbb fejlesztés a Gárdonyi u.–Pálffy u.–Bajcsy-Zsilinszky út nyomvonal kialakítása volt. Önálló egyirányú nyomvonal jött létre a Pálffy– Gárdonyi utcai csomóponttól a Lukács S. utcán át a Dunakapu térig, s kialakult a turisztikai célú EuroVelo 6 nemzetközi szakasz hiányzó belvárosi része is.A sétautak nyugalmát szolgálja, hogy a zárt zónákat kiterjesztették. Egyrészt süllyedőket helyeztek ki a Baross út két pontján, így fizikai akadály lett ott, ahol eddig is tilos volt külön engedély nélkül behajtani. Másrészt a zónát kiterjesztették a Virágpiacra a jogosulatlanul „betévedők" miatt. A buszok, taxik és az engedéllyel rendelkezők – a rendszámfelismerő rendszer segítségével – behajthatnak.Sági Gézát, a parkolóházat üzemeltető Győr-Szol vezérigazgatóját megkérdeztük, hogy mikor költözhet új próbatermébe a Győri Balett. Már szervezik április végére a méltó átadóünnepséget – válaszolta –, a társulat valószínű ezt megelőzően költözhet.