Mondd meg, hol a férjem! - elmaradt a villanyszerelők megölésével gyanúsított É. Imre tárgyalása

Mácsik Zoltán és Orlik Vilmos családja is eljött a szerdai előzetes tárgyalásra, amelyen annak kellett volna eldőlnie, hogy É. Imre, akit már két villanyszerelő megölésével gyanúsítanak, börtönben marad-e. Leginkább Mácsikék voltak aktívak, akik több táblával is készültek; mindegyiket az építési vállalkozónak szánták:Zoli nem ezt érdemli!Mondd meg, hol a férjem!Boldogság, gyere haza! - ezek szerepeltek a transzparenseken.Szerettek volna É. Imre szemébe nézni, de ezt a bírósági rendtartás nem engedi, az építési vállalkozót ráadásul egy hátsó-oldalsó bejáraton, a fogda felől vezették be a Győri Járásbíróság épületébe, így nem biztos, hogy látta a táblákat, de nyilván értesült a történtekről.A hozzátartozók nyilatkozatait a Kisalföld csütörtöki számában olvashatják.Ami a lényeg azonban: elmaradt a szerdai tárgyalás, amit a bíró - É. Imre ügyvédje indítványának helyt adva - péntekre napolt el. Dr. Bagó Ottó ügyvédkét dolgot állított:- Egészen mostanáig nem kapott értesítést a szerdai tárgyalásról, s arról azért tudhat egyáltalán, mert a Kisalföld újságírója hétfőn megkereste. (Ez valóban így van, az ügyvéd nyilatkozatát, az ügy fejleményeit a lap keddi számában olvashatták Imre szólt, hozna egy autót címmel. Az ügyvéd telefonált aztán az ügyészségre, ahol szóban megerősítették a szerdai tárgyalás tényét, de erről sem papír sem e-mail alapú, hivatalos értesítést nem kapott.- A másik állítása pedig az volt, hogy csak a tárgyalás előtt közvetlenül kapta meg az Orlik-ügy aktáit, s bár ő gyorsan olvas, de mintegy ezer oldalt képtelenség egy óra alatt átrágni, s egy ilyen súlyú ügyben felkészültnek lenni. (Az Orlik-ügyben november 15-én gyanúsították meg É. Imrét.)Elnapolták tehát a tárgyalást péntekre.Megkerestük az ügyészséget is, amely az előbbi állítást cáfolta: dr. Bagó Ottó kapott értesítést az előzetes tárgyalásról.Az aktákkal kapcsolatban mi magunk is láttuk ugyanakkor, hogy valóban a bírósági folyosón kapta meg a rendőrnyomozótól az ügyvéd a borítékba rakott papírokat.Az ügyészség szóvivője pontos adattal is szolgált. Dr. Bagó Ottónak december 3-án, hétfőn 12 óra 19 perckor elektronikus úton kézbesítette az ügyészség a szerdai tárgyalásról szóló értesítést.Ez nagyjából egy órával történt azután, hogy a Kisalföld beszélt az ügyvéddel.A rendőrséget is megkerestünk kérdésünkkel, amint válaszuk megérkezik cikkünket frissítjük.Folytatás pénteken, É. Imrét addig visszavezették a börtönbe.