Mindent megtesznek Győrben a karácsonyi vásár biztonságáért

A bűncselekmények megelőzésének és a szubjektív biztonságérzet növelésének érdekében az állandó rendőri jelenlét mellett technikai eszközökkel is biztosítja a Győri Rendőrkapitányság a karácsonyi vásárokat.



A karácsony közeledtével Győr belvárosában ismét átvették a főszerepet az ünnepi vásárok, amelyek jelentős számú látogatót vonzanak. A rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőr és egyéb szervezetek képviselői idén is közösen vigyáznak a közterületek rendjére. A rendőri jelenlét célja a bűncselekmények megelőzése és a vásárok biztonságának növelése, a közrend, a közbiztonság és a zavartalan közlekedés fenntartása. A szélsőséges cselekmények megelőzése érdekében idén a rendőri jelenlét mellett fizikai akadályok, beton terelőelemek is növelik a biztonságot.



Az év végi időszakban az ünnepekkel összefüggő, nagy tömegeket vonzó helyszíneken résztvevők nagyobb eséllyel lehetnek bűncselekmény vagy egyéb jogsértés áldozatai, ezért a Győri Rendőrkapitányság kéri, hogy akik gépjárművel érkeznek a járművek utasterében, vagy más látható helyen ne hagyjanak semmilyen értéktárgyat!



Fontos, hogy a vásárra látogatók az értékeiket, pénztárcájukat ne hagyják látható helyen, táskájukat ne hagyják őrizetlenül, mert a tolvajok ezekre a helyzetekre figyelnek fel elsősorban.



A közlekedési balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy a vásárok környékén a járművezetők és a gyalogosok fokozott körültekintéssel közlekedjenek nemcsak a megnövekedett forgalmi viszonyok, hanem a téli időszakban jelentősen megváltozott közlekedési körülmények miatt is.



A Győri Rendőrkapitányság kéri a lakosság segítségét annak érdekében, hogy együttes összefogással mindenki békésen és boldogan tudjon felkészülni az év végi ünnepekre!