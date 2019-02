Micinek hívják a kecskét, aki besétált egy győri boltba - jelentkezett a gazdája - fotók

Délután eredményre vezetett a kutatás. Mint kiderült, a közeli Cső Lavina telephelyéről ment világgá az állat. „Zárás körül kóborolt el, valahogy átugrotta a kerítést, korábban sosem tett ilyet – mesélte lapunknak gazdája, Szórádi Lászlóné.– Egyből a keresésére indultunk, de szőrén szálán eltűnt. Párjával együtt csupán az unokák kedvéért tartjuk." Végül azt is megtudtuk, hogy hívják a csavargó kecskét: Micinek, míg párja, Bongyor otthon várta hazatértét.

Korábban írtuk

„Azt hittük, hogy Valentin-nap vicc: egyszer csak ott állt egy kecske a bolt közepén" – hangzott az élménybeszámoló első mondata. Elkerekedett ugyanis a szeme a Fehérvári úti ÉPFU-irodaház aljában lévő szerszámbolt eladóinak és vásárlóinak, amikor csütörtök délután kettőkor besétált egy kecske az ajtón. Körülnézett az üzletben, megszemlélte a fa- és fémipari szerszámokat, tett egy kört a pultok körül, majd nem vásárlás nélkül ment a pénztárhoz. Végül Papp Oszkár, az üzlet tulajdonosa, a győri evezőssport elismert alakja vette oltalmába az árván őgyelgő állatot.„Jó helyre tért be, mert szeretjük az állatokat és egyből azon munkálkodtunk, hogy enni kapjon és megkeressük a gazdáját – mesélte Papp Oszkár. – Merthogy ennek az állatnak biztos, hogy van gazdája. Nyakörve nem volt, de ápolt, kezes jószág. Nem tudjuk, honnét érkezett ide a városba, mindenesetre mi gondozásba vettük."A szomszédos zöldségestől salátaleveket kapott, majd búza is jutott a hozzáértők által egy éves körülinek saccolt állatnak. Mivel az üzlet egy négysávos út mellett fekszik, nehogy az autók áldozata legyen, ideiglenesen jobb helyet is kerítettek neki: Papp Oszkár édesapja fogadta be kertjébe a vándort.„Igazán kezes jószág, engedte magát megsimogatni, amikor mondtam neki, hogy ugorjon be az autómba, készségesen megtette, később engedelmesen kiszállt, így vittük ki a kertbe" – mesélte az állatszerető bolttulajdonos, aki éppen Budapestre készült, hogy evezős fiatalokat fogadjon a repülőtéren; a váratlan fuvar miatt kicsit késett.A szelíd állatot azóta megsétáltatták a szabadhegyi családi házak között, közel a Győr Plázához. Kecskénk jól érzi magát, szelíden tűri a simogatásokat, a gondoskodást. Neve még nincs, de mivel egy szerszámboltba tért be, javaslatként elhangzott, hogy hívják úgy mint a mesebeli ezermestert, Mekk Eleket - annak ellenére is, hogy a kóbor állat nőstény. Az éjszakát a furgonban töltötte, ezt már szállásnak érzi, készségesen ugrál ki – és be az autóba. Megfejni még nem lehet: megtalálói utánanéztek, csak az első ellése után ad tejet.Ha valaki tehát olvasóink közül elvesztett egy kecskét, az sürgősen jelentkezzen a Fehérvári úti ÉPFU-irodaház aljában található Holz & Metal Kft.-nél!