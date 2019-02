Mi lesz Győrben a vízügyi palotával?

Szeptemberben adták át a majdnem 1,7 milliárd forintból felújított kormányhivatal épületét, ami talán nem is annyira esztétikai, mint energetikai megújulást hozott. Amit nehéz volna vitatni: ikertestvérével, a vízügyi palotával most nagy a kontraszt. Vajon megújul-e egyszer az is?