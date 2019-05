Mérges volt a postára, bombariadóval fenyegetőzött a 25 éves Ramóna Győrben

Dr. Kiss János bíró szabályszerűen megnyitotta tegnap az ülést, majd mindjárt be is rekesztette. Fotó: Mészáros Mátyás

Rendőrrel fogják elővezettetni azt a 25 éves nőt, aki a vád szerint másfél évvel ezelőtt saját mobiljáról hajtott végre bombariadót a győri kettes postán. Tegnap előkészítő ülés, akár tárgyalás lett volna a Győri Járásbíróságon, de a „bombariadós" nő nem jött el.A vádirat szerint a 25 éves H. Ramóna mérges lett a postára még 2017 decemberében, mert nem vehetett át egy küldeményt...Csalódása miatt dühében a postáról távoztában Ramóna saját mobiljáról felhívta a Révai utcai kettes postát és közölte, hogy „bomba van az épületben". A postai alkalmazott értesítette feletteseit, s az ügyfelektől nyüzsgő hivatalt ki kellett üríteni.„A vádlott – közölte az ügyészség – a fenti közlésével a köznyugalom megzavarására alkalmas módon olyan valótlan tényt állított, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget."Ez a mondat azonban nem hangozhatott el tegnap az előkészítő ülésen, mivel H. Ramóna a szabályszerű idézés ellenére nem jött el. Hozzá kell tennünk, az eljáró szerveket ez nem érhette meglepetésként, mivel a győri nőnek van egy másik bünte- tőügye – úgy tudjuk, bolti lopások és kábítószer birtoklása miatt –, s abban már két ízben is hiába idézték. Ezért belföldi elfogatóparancsot adtak ki vele szemben.Dr. Kiss János bíró szabályszerűen megnyitotta tegnap az ülést, majd mindjárt be is rekesztette azzal, hogy a megtartásnak akadálya van, s H. Ramónát elő fogják vezettetni. A továbbiakról nem hivatalosan úgy tudjuk: ha az elővezetés sem jár eredménnyel, akkor ez ügyben is külön elfogatóparancsot adnak ki, de a látszólag bürokratikus ügymenetet azonnal le fogja egyszerűsíteni, ha Ramóna kézre kerül. Annak ugyanis logikus folytatása lenne ezek után a letartóztatás és akkor egyik tárgyalásától sem maradhat távol.A nő egyébként az eljárás elején még tagadta, hogy ő telefonált volna, a készüléket – védekezése szerint – már korábban eladta. A bizonyítékok közt azonban ott van többek között a lementett közösségi oldal, amin közzétette a számot saját elérhetőségeként.Ezért a tettéért 3 évig terjedő szabadságvesztést kaphat.