Mentik a belváros szép házait Győrben - helyi védettséget kaphat sok patinás épület

– Szerencsére még csak megijedtünk, látva, hogy megfelelő kontroll nélkül valóban ezt a városrészt is veszélyeztethetné, amiről eddig azt hittük: a műemléki környezet kellő védettséget nyújt – mondja Révi Zsolt.

A járókelő láthatja, hogy épp dolgoznak a Liszt Ferenc u. 3. szám alatti sárga színű házon, aminek korát mutatja, hogy 1890-ben már átalakították. Nem műemléki épület, de műemléki környezetben áll, s kiemelt régészeti lelőhely is. Engedélyre tehát mindenképpen szükség volt a tetőbontáshoz, új tulajdonosa pedig szabályosan is nyúlt hozzá, felújítja, s hamarosan visszaépíti a megerősített tetőt. Az épületben teraszos vendéglátóhely lesz.

Az Árpád út 9. Egy sötétszürke ház állt itt, most tízlakásos társasház épül. Fotó: H. Baranyai Edina Másik helyszín: az Árpád út elején már el is tűnt a 9-es számú ház. Nem volt kiemelkedően szép, főleg a neobarokk villa szomszédjaként. Úgy tudjuk: az 1910-ben földszintesnek épült, majd 1931-ben emeletessé alakított lakóházat a tervtanáccsal egyeztetve bontották le, s a főépítész szerint is elfogadható, modern 10 lakásos társasház épül a helyére, belső parkolókkal.

Mivel a lakáspiac fáradhatatlanul keresi a réseket, a mára teljesen átalakult Révfalu és az utolsó pillanatban megvédett klasszikus Nádorváros után a belvárosra is ki kell tűzni itt-ott az „önkormányzat zászlaját". Révi Zsolt főépítész elmondta: bár mindig is a piac és a modernizálás híve volt, látja, hogy résen kell lenni, s emiatt helyi védettséget kap nemsokára számos olyan épület, amely nem műemlék. Most 100 fölött van azoknak a – jobbára – lakóházaknak a száma, amikre a város egyenkénti vizsgálatot kért, s várható, hogy a felkért, örökségvédelemben jártas szakértői bizottság ezeknek a többségét szépnek és építészetileg értékesnek fogja ítélni. A felmérés hatalmas munka, de a főépítész reményei szerint legkésőbb az év második felében a hivatal a közgyűlés elé terjesztheti azokat a helyrajzi számokat, ahol a bontás tilos.



Kérdésünkre hozzátette: addig is lesznek – talán néhány tucatnyi nagyságrendben – épületek, amikre a főépítész elrendeli az ideiglenes változtatási tilalmat.



A belvárosban természetesen kevesebb helyi védelemre van szükség, hiszen több a műemléki védettséget élvező ingatlan. Amire viszont nem vonatkozik a tilalom, az a város közepén is elbontható, ez tény, és ok is lehet az aggodalomra. Révi Zsolt véleménye szerint viszont mégsem kell nyugtalannak lennünk, mert minden építést a tervtanácsnak kellett a belvárosban jóváhagyni. Vakmerő tehát az olyan vállalkozó, aki lebont egy épületet anélkül, hogy a terveire nem kapott tervtanácsi engedélyt. Igaz: példa nélküli sem lenne, hiszen ott volt a Vasas művelődési ház, amit a beruházó rögtön lebontott, a több mint 50 lakásos elképzelése mára tucatnyi lakásra csökkent, s végül a negyedik benyújtott tervét hagyta jóvá a tervtanács.

– A modernizációnak továbbra is híve vagyok, annak is, hogy régi környezetbe modern épületek kerüljenek. Itt a régi és új aránya a fő kérdés, és őrködünk afelett, hogy a régi és értékes házak a jövőben is jelentős arányban uralják a belvárost – mondja Révi Zsolt.