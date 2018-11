Megyeszerte kigyúlnak az adventi fények - hétvégi programajánló!

Győr és környéke

Advent Győrben

11. 30., péntek

Széchenyi tér, 17 óra

Az Advent Győrben megnyitója.

Dunakapu tér, 18 óra



Adventi jégvarázslat show – Karácsonyi álomutazás.



Adventi kézművesvásár

11. 30–12. 23., péntek-vasárnap

Széchenyi tér

Nyitvatartás naponta 10–20 óráig.



Óriáskerék Győrben

2019. 02. 28-ig, csütörtökig

Dunakapu tér

November 9-től a Dunakapu téren felállított, 50 méter magas, magyar készítésű óriáskerékről tekinthető meg Győr belvárosa, melyről páratlan kilátás nyílik a Dunára, madártávlatból látni a hidakat, a Radó-szigetet és a környező templomok tornyait egyaránt.



Közönségkorcsolyázás

11. 30–02. 28., péntek-vasárnap

Dunakapu tér

Belépő minden páros órában 90 percre: 700 Ft/fő.



Adventi gyertyagyújtás

12. 02., vasárnap

Széchenyi tér, 17 óra



A meghívott vendég és a gyertyát meggyújtja: Bognár István győri városplébános. Köszöntőt mond: Farkasné dr. Lukácsy Zita, az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit cég ügyvezetője. A műsorban fellépnek: a Váci Mihály Általános Iskola énekkara Mecséri Kriszta tanárnő vezetésével, valamint az iskola Vadvirágok színjátszó köre Szántó Dávid tanár és Répásiné Hajnal Csilla igazgató rendezésével.



VII. Jóság Süti Napok

11. 30–12. 02., péntek-vasárnap

Széchenyi tér

Süss egy tálca finomságot, vidd ki az adventi vásárba! Támogasd adományaiddal a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás osztályát!



Karácsony kiállítás 2018

12. 01–01. 06., szombat-vasárnap

Megnyitó: december 1., szombat, 17 óra

Szent László Látogatóközpont termei (bejárat: a Gutenberg térről)



Az egyházmegyében gyűjtött betlehemeken túl dr. Ladó Mária és dr. Tóth Ferenc hintalógyűjtőknek, a szentendrei Hubay-háznak



és a Kisalföldi Népművészek Egyesületének köszönhetően a múlt és a jelen míves kiegészítői várják a kicsiket és a nagyokat közel száz négyzetméteren. Minden szombaton 17 órától adventi koncertek hallhatók! December 1-jén Balogh Eszter (ének), Soós Gábor (orgona), Vadász Attila (orgona) műsorán vehetnek részt.



Belépőjegyek: felnőtt: 800 Ft, gyermek: 6 éves kor alatt ingyenes, 6–18 éves korig: 400 Ft, családi jegy (2 felnőtt + gyermekek): 2000 Ft.



Mesekuckó

11. 30., péntek

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtár Klub, 17 óra

Jótettért jót várj! A Chip Színház előadása.



Az előadásra 300 Ft-os regisztrációs jegy elővételben váltható a helyszínen.



Vidám társasjátékos délután

12. 01., szombat

Látogatóközpont, 15–18 óra



Adventi kézművesvásár

12. 01–02., szombat-vasárnap

Bácsa, Heltai J. u. 8., 10–18 óra

12. 02., vasárnap



15 óra: Kézműves-foglalkozás gyerekeknek, papírhajtogatás, origami. Az elkészített karácsonyi díszeket haza lehet vinni, a hozzávalókat biztosítják. Kb. 16 óra: Megérkezik a Mikulás, aki kihirdeti a rajzpályázat eredményét, átadja a díjakat és kis édességet oszt a többi jelen lévő gyereknek. A vásár mellett a gyerekeknek arcfestés és csillámtetoválás lesz.



Adventi gyertyagyújtás

12. 02., vasárnap

Likócsi Közösségi Ház, 16 óra

Közreműködik: a Likócsi Dalkör.



Szabadhegyi Ünnepváró Családi Délután

12. 01., szombat

József Attila Művelődési Ház



14.30 óra: Kézművesjátszóház. Karácsonyi dísze. Élőné Fehérvári Andrea mézeskalács-készítő kézműves-foglalkozása.

17 óra: Mihályi Réka karácsonyi műsora: Masni és Pocó karácsonya. Majd megérkezik a Mikulás. A belépés ingyenes.



Mikulás-nap az alma együttessel

11. 30., péntek

Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház, 17 óra



„Színes világom"

12. 01., szombat

Hotel Konferencia, 16 óra

Csobay Dániel fotográfus kiállításának megnyitója.



Győri Balett: Black to say silence

12. 01., szombat

Győri Nemzeti Színház, 19 óra

Sötét, csönd



Zimankós varázsdalok

12. 02., vasárnap

Széchenyi tér, 15.30 óra

A Csicseri és Borsó zenekar koncertje gyerekeknek.



Veréb Tamás-koncert

12. 01., szombat

Széchenyi tér, 17 óra



Orgonahangverseny

12. 02., vasárnap

Szentlélek-templom, 17 óra

Lakner-Bognár András orgonahangversenye. A szombathelyi székesegyház orgonistájának koncertje.



Tóth Éva-emlékhang-verseny

11. 30., péntek

Zsinagóga, 18 óra

A zeneiskola tanárainak koncertje. A belépés ingyenes.



Öt templom advent

11. 29–12. 26., csütörtök-szerda

Győr-Újváros templomai



Ünnepi könnyű- és komolyzenei koncertekre, színházi előadásokra, kiállításokra, filmvetítésekre, zeneiskolai növendékhangversenyekre, helytörténeti sétákra, családi programokra és gyülekezeti alkalmakra várnak mindenkit. Részletes program: https://ottemplom.hu/.



A Vaskakas Művészeti Központ programja



12. 01., szombat

10 és 11 óra: Aprók Színháza: Cinege, cinege, kismadár Vaskakas – Aprók terme.



12. 02., vasárnap

11 óra: Bemutató: Mekk Elek, ezermester Vaskakas – Kamaraterem.

„Gyertek, gyertek, hogyha mertek, benne remek mestert leltek" – rikkantja Mekk Elek ezermester rikkancsa, a papagáj. Gyűlik is a falu apraja-nagyja – disznók, kakasok, szamarak, marhák és egyéb állatfajták –, hogy igénybe vegyék Mekk mester szolgáltatásait. Senki nem sejti, hogy a kontár kecske káposztáért cserébe csak bosszúságot okoz mindenkinek.

A Pannónia Filmstúdió 1974-ben bemutatott bábfilmsorozata ellenállhatatlan humora, kiváló karakterei, tanulságot sem nélkülöző történetei miatt válhatott legendássá, többgenerációs élménnyé az elmúlt csaknem négy évtized során. Ígérjük, hogy a Vaskakas Bábszínház előadása kellemes perceket szerez gyerekek mellett felcseperedett embereknek is!



Adventi gyertyagyújtás

12. 01., szombat

Pannonhalmi Főapátság előtti tér, 17.30 óra



Az ünnepen a Szent Benedek-iskola pannonhalmi tagintézményének diákjai műsorral kedveskednek a vendégeknek. A programot követően forró pogácsával és teával, valamint a Pannonhalmi Szent Márton Borlovagrend felajánlásából forralt borral kínálják a látogatókat. Gyülekező 17 órától. A részvétel ingyenes.



Gyömöre I. Toronyiránt Adventi vásár

12. 02., vasárnap

Kultúrház mögötti tér, 10–18 óra

14–16 óra: Apostol együttes. 16 óra: Hajnal Nikolett. Közreműködik Farkas Leila és Farkas Dominika. Kíséri őket: Szórádi Árpád. Horváthné Hollenczer Anita énekes fellépése. Mosonmagyaróvár és környéke

XVII. Darnózseli Adventi Napok

12. 01., szombat

A község karácsonyfájánál, a millenniumi kereszt és a darnózseli betlehem előtt, 17.30 óra



Az 1. gyertya meggyújtása. A gyertyát meggyújtja a község egyik idősebb lakója. A gyertyagyújtás követően a plébániatemplomban 18 órakor Kegye János pánsípművész ünnepi koncertjére várnak mindenkit.

A belépés díjtalan, támogató adományokat elfogadnak.



Halászi

Adventi gyertyagyújtás

12. 02., vasárnap

Régi iskola udvara, 15 óra



Program: A kisóvodások karácsonyi előadása. Jótékonysági vásár a szülői munkaközösség szervezésében.



Adventi gyertyagyújtás

11. 30., péntek

Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óra

Adventi gyertyagyújtás és jótékonysági műsor. Támogatói jegyár: 500 Ft.



On the wall – Pink Floyd

12. 01., szombat

Flesch-központ, 19 óra

Jegyek a Flesch-központ jegypénztárában!



Adventi koncert

12. 02., vasárnap

Flesch-központ, 18 óra

A Moson Big Band adventi koncertje.



Jánossomorja

Adventi forgatag

12. 01., szombat

Sós Antal Közösségi Ház, 16 óra

Pusztasomorjai adventi forgatag.



Adventi műsor

12. 02., vasárnap

Balassi Bálint Műv. Ház, 15 óra

Német nemzetiségi és adventi műsor.



Adventi gyertyagyújtás

12. 02., vasárnap

Szentpéteri templomtér, 8.35 óra



Kiállítás

11. 30., péntek

Helytörténeti gyűjtemény, 18 óra

Karácsonyéjjel angyalok szállnak – angyal- és karácsonyidekoráció-tárlat. Sopron és környéke Balf

Adventi gyertyagyújtás

12. 02., vasárnap

József Attila Művelődési Ház, 17 óra



A balfi óvodások, iskolások és a Balfi Kórus ünnepi műsora. Ünnepi beszédet mond: Németh Antal esperesplébános.



A részvétel díjtalan.



Adventi koncert

12. 02., vasárnap

Soproni TIT nagyterme, 17 óra

A Soproni TIT és a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar adventi koncertje.



Quimby Teátrum

12. 02., vasárnap

Liszt Ferenc Kulturális Központ, 19 óra

A Quimby Teátrumban előkerülnek a finomabb dalok, amelyek a zajos közeg helyett a megszentelt figyelemre vágynak és intim közegben bontakozhatnak ki igazán. I. helyár: 5990 Ft, II. helyár: 5490 Ft.



Trio Balkan Strings

11. 30., péntek

Búgócsiga Akusztik Garden, 20 óra

Visszatérnek a Búgócsigába a legendás szerb gitárművészek! A balkáni, magyar és keleti dallamvilágú koncertre a belépő: 2500/2900 Ft.



Csigahouse

11. 30., péntek

Búgócsiga Akusztik Garden, 22 óra

A modern elektronikus tánczenéké a főszerep. Belépő: 500 Ft.



Mongooz and The Magnet-koncert

12. 01., szombat

Búgócsiga Akusztik Garden, 20 óra

A pécsi székhelyű norvég–ír–magyar trió lendületes funk-pop-alternatív zenéjével hódít. A belépő: 1200/1500 Ft.



Sissi ruhatára – Kiállításmegnyitó

Sopron, 12. 02., vasárnap, Munkácsy Terem.

Jegyár: felnőtt:

1500 Ft, diák, nyugdíjas: 1000 Ft. 17 óra: Adventi ékkövek. Rábaköz Jótékonysági Rendezvény

12. 01., szombat

Nagykocsma udvara, fűtött sátor (Fő utca 38.)



15 óra: Megnyitó. 15.20 óra: Varga Miranda versmondó. 15.25 óra: Ciráki óvodások műsora. 15.50 óra: Répcementi Citerazenekar és Férfi Dalárda. 16.25 óra: Four Rivers Country Line Dance. 16.50 óra: Dirty Led Light Crew. 17.15 óra: Bogyoszlói Dalkör. 17.35 óra: Zumba. 17.50 óra: SopRock Sopron. 18.20 óra: Diamant Genius Tánciskola. 18.50 óra: Tombola. 19.30 óra: Felvidéki Mulatós Show. 20.30 óra: Shake Band. 21.30 óra: Fekete Dávid, a Megasztár énekese. 22 óra: Gramy Zenekar. További programok: Ugrálóvár és arcfestés a gyermekeknek. Támogatói jegyek a helyszínen vásárolhatók. A rendezvényen befolyt teljes bevételt a Tűzoltó Utcai Gyermekklinikának ajánlják fel!