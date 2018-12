Megyei közgyűlés: tízszer több légi mentés, szükség lenne egy új bázisra

ide kattintva olvashatják korábbi riportunkat. A megyei légi mentés helyzetérőlolvashatják korábbi riportunkat.

Országosan hét légimentőbázis működik – Budaörsön, Sármelléken, Pécs-Pogányban, Szentesen, Miskolcon, Debrecenben és Balatonfüreden –, Győr-Moson-Sopron az utóbbi ellátási területéhez tartozik. Ám vannak olyan részek – főleg Sopron környéke –, ahová a távolság miatt sok időt vesz igénybe a helikopter kiérkezése. Ezért lenne szükség egy újabb bázisra – erről is beszélt Nagy Boglárka, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítója a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés pénteki ülésén Győrben.Elmondta: az elsődlegesen kiszemelt helyszín. Egy ilyen beruházás költsége minimálisan 80 millió forint akkor is, ha nem szükséges hozzá épületet építeni.Nagy Boglárka érdekes statisztikáról számolt be a képviselőknek. Míg 2015-ben 11-szer riasztottak mentőhelikoptert Győr-Moson-Sopronba, 2016-ban már 20-szor, tavaly pedig 51-szer. Idén még jelentősebb növekedés történt, szeptember 30-ig, azaz az első kilenc hónapban 107-szer szállt le a sárga légi jármű. Az év végi adat minden bizonnyal ennél is jóval magasabb lesz. Beszédes az is, hogy 2017. szeptember 1-től 2018. szeptember 1-ig 42 szer szállítottak baleseti súlyos sérültet a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházba. A mentőhelikopter stábja természetesen nemcsak ilyen eseteknél segédezik, hanem például újraélesztésnél vagy más súlyos egészségügyi problémánál, valamint akkor is, ha egy beteget nagyon gyorsan kell az egyik kórházból a másikba vinni.Nagy Boglárka a Kisalföld kérdésére elmondta: az esetszám növekedése mögött egyszerűen az áll, hogy egyre többször veszik igénybe a mentőhelikoptereket. Riasztásukat leggyakrabban a kiérkező mentőautó személyzete kéri, de ritkábban előfordul, hogy már a segélyhívást rögzítő ügyeletes megteszi azt. Nagy Boglárka hozzátette: még többször lenne igény mentőhelikopterre, a kapacitás azonban véges.Ezen egészségügyi szolgáltatás működtetését egyébként az állam egy nonprofit kft.-n keresztül végzi, míg az alapítvány célja, hogy minél jobb feltételeket biztosítson hozzá. Most többek között egy mellkaskompressziós és egy kézi ultrahangkészülékre gyűjt. Ennek támogatására a megyei közgyűlés 400 ezer forintot szavazott meg pénteken. Az utóbbi berendezést, ha lenne, a balatonfüredi légi bázis helikopterén szolgálatot teljesítők idén szeptember 30-ig 250-szer használták volna.Az ülésen Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke a szakma csúcsának nevezte a légi mentést, ahol a szakmai felkészültség, a műszerezettség és a gyógyszeres lehetőségek is messze átlagon felüliek. Több ellenzéki képviselő – Kránitz László (MSZP), Szemerits Szabolcs (Jobbik) – viszont kevesellte a dolgozók javadalmazását és fizetésemelést sürgetett.A megyei közgyűlés pénteken elfogadta Pető Péter alelnök beszámolóját a megyei értéktár bizottság második féléves működéséről. Kiderült, hogy négy új megyerikum került az értéktárba: a győri tanítóképzés, a tápi hegysor, a megye natúrparkjai, valamint a rajkai nagyzsilip.Az ülésen Németh Zoltán Gombás Lászlónak, a beledi Gombás Autócentrum Kft. ügyvezetőjének a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj gazdasági tagozata kitüntetést nyújtotta át.