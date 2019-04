Megújult és színes lett a győri Szent-Györgyi-iskola - fotók

Megújult a gyakorló ápoló , mentőápoló , szociális gondozó , kisgyermeknevelő épzését is magára vállaló győri Szent-Györgyi-iskola. A pénteki átadón Kara Ákos államtitkár - aki egyébként tanít is az intézményben - arról beszélt, hogy a győri szakképzés kitűnő, s az iskola megérdemelte a felújítást.Győrben háromezer panellakás újult meg, így az iskola örnyezetében lévő is, tehát adta magát a Szent-Györgyi renoválása. Az államtitkár szólt arról is, hogy a övetkező lépés a Fekete-iskola megszépülése lehet.- Az iskola szimbólum - mondta Pákozdi Magdolna igazgató, aki örömét fejezte ki, hogy a diákok ezentúl egy modern, színes, fiatalos megjelenésű épületegyüttesben tanulhatnak tovább. Az egykor barna-iskola néven emlegetett Szent-Györgyi mától színes iskola, tette hozzá. (Korábban megírtuk, hogy a színváltozásról, a tisztaságot kifejező fehér színről, és a színes íkokról a tantestület döntött.)Kucsá László, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnö arról beszélt, hogy robotika ide vagy oda, egészségügyi, szociális dolgozókra mindig szükség lesz.A Szent-Györgyi Albert Iskola felújítása tavaly nyáron kezdődött, 370 millió forintból szigetelté a falakat és a lapostetőt, kicserélté a nyílászárókat, napelemeket szereltek fel, korszerűsítetté a fűtési és villamossági rendszert. Vezetékeket, kapcsolókat, lámpatesteket cseréltek, lefestetté a tantermeket, a lépcsőházakat, az egész épületet.