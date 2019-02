Megújult Erste-bankfiók nyílt Győrben - Az Árpád és a Bajcsy-Zsilinszky úti telephelyeket egy fiókba koncentrálták

Az új koncepció jegyében átalakított legújabb egység a napokban nyitotta meg kapuit a győri Árpád úton. Győr fontos helyet tölt be az Erste történetében.



Az idén 200 éves osztrák Erste magyarországi fiókintézetei sorában az elsők között nyitotta meg a győri érdekeltségét 190 évvel ezelőtt. Győr, illetve a régió azonban nem csak az Erste múltjában, de a bank jelenében is fontos szerepet játszik, ebben az országrészben a kiemelt ügyfelek kiszolgálása mindig is az Erste tevékenységének fókuszába tartozott.



Győr-Moson-Sopron megyét a kis- és középvállalkozások (kkv) finanszírozásában is az átlagon felüli aktivitás jellemzi. Az Erste Bank aktív kkv-ügyfeleinek száma a szeptember végével zárult egy évben 11 százalékkal emelkedett, míg a hitelezett ügyfelek száma ennél is nagyobb növekedést mutatott, 20 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.



A most átadott több mint 700 négyzetméteres győri fiókban 12 tárgyaló áll az ügyfelek rendelkezésére. Ezekben a szobákban a lakossági ügyfelek zavaró körülmények és illetéktelen fülek nélkül beszélhetik meg a tanácsadókkal folyószámlájukkal, befektetéseikkel, hiteleikkel kapcsolatos ügyeiket, kérdéseiket, illetve a kisvállalkozói és prémium ügyfelek hosszabb megbeszélést igénylő tárgyalásait szolgálják a helyiségek.



A megváltozott ügyfélszokásokhoz igazodva az Erste Bank a négy hónapig tartó fejlesztés eredményeként egy fiókba koncentrálta a Győrben eddig két telephelyen, az Árpád úti mellett a Bajcsy-Zsilinszky úton működő kapacitásait. A megújult bankfiókban 23 munkatárs foglalkozik a napi 300-350 ügyféllel.