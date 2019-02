Megújult csúcsmodellek Győrből: itt az új Audi TT RS Coupé és az új Audi TT RS Roadster - fotók

Új orr és új formájú hátsó szárny oldalsó wingletekkel

Díjnyertes öthengeres: 2.5 TFSI-motor 294 kW (400 LE) teljesítménnyel és 480 Nm nyomatékkal

A megújult csúcsmodellek az Audi Hungariánál gördülnek le a gyártószalagról

Az Audi Hungariánál készülő, megújult Audi TT RS Coupé

Az új Audi TT RS Roadster

Az ˝Év nemzetközi motorja˝ díj nyertese, a 2.5 TFSI motor, amit az Audi Hungaria munkatársai gyártanak

„Az új TT RS abszolút legjobb formáját hozza" – mondja Michael-Julius Renz, az Audi Sport GmbH ügyvezetője. „Edzett atléta módjára még inkább megmutatja, mennyi erő rejlik az izmos külsőben." Oliver Hoffmann, az Audi Sport GmbH műszaki vezetője így egészíti ki: „A kiemelkedő teljesítmény záloga a kis súly, a végsőkig sportosra hangolt futómű és a díjnyertes öthengeres erőforrásunk. A 2.5 TFSI-motorral immár kilencedik alkalommal nyertük meg sorozatban a nagy becsben álló „Év nemzetközi motorja" díjat."A TT RS még soha nem volt ennyire maszkulin. A teljesen átrajzolt orr és a markáns hátsó rész dinamikus megjelenést kölcsönöz neki. A mattfekete single frame kerettel övezett feketén csillogó hűtőrács alsó részén matt titán színű quattro felirat olvasható. A még nagyobbra tervezett oldalsó légbeszívókat a belső és a külső oldalon is függőleges bordák tagolják. A motor hűtését további vízhűtők segítik elő az RS jellegzetes méhsejtmintás rácsa mögött. Az oldalsó légbeszívók, amik majdnem az első kerékdobokig húzódnak, rendkívül szélesnek láttatják az új TT RS-t.Az oldalsó kifutásainál meredeken felfelé kanyarodó végigfutó első spoiler az első kötényt határozottan lezárva markáns és az autósport hangulatát idéző megjelenést kölcsönöz. A szárny élét alapkivitelben a karosszéria színére fényezték, kérésre matt alumínium, vagy csillogó fekete szín választható. Az új tervezésű küszöbprofilban az RS fényes fekete betétet kapott. A külső tükrök háza a vevő választása szerint a karosszériával megegyező színű, matt alumínium hatású, fényes fekete, vagy karbon lehet.Hátul az új tervezésű merev hátsó szárny vonja magára a tekinteteket oldalsó wingletjeivel. Az aerodinamikai koncepció részeként hozzájárul az RS-re jellemző teljesítményhez és hatékonysághoz. Az RS-tipikus diffúzor felett kétoldalt függőleges designelemek húzódnak. Az RS megjelenésének a lezárását két nagy, ovális formájú kipufogóvég képezi.A LED-fényszórók az alapfelszereltség részét képezik. Az opcionális Matrix LED egységek rendkívül rugalmas és intelligens módon szabályozzák a távfényt. A szintén opcionálisan rendelhető háromdimenziós hatású OLED hátsó lámpák (Organic light emitting diode) rendkívül homogén és precíz módon biztosítanak egyenletes fényt. A gyújtás bekapcsolásakor az OLED hátsó lámpák látványos fényjátékba kezdenek. A belső térben új elem a kormánykerék kerületén 12 óránál látható vörös jelölés.Az új TT RS megrendelője nyolc szín közül választhat, amelyek között megtalálható az RS sajátjának számító Kyalami-zöld, valamint a választékban újonnan megjelent impulzusnarancs és a turbókék. A rendelhető matt alumínium és csillogó fekete optikai csomagok segítségével kiemelhető a spoilerek szegélye és a hátsó szárny. A csillogó fekete optikai csomag esetében elöl és hátul az Audi karikái és a TT RS-típusmegjelölés is fekete színt kaphat. A TT RS Roadster vászonteteje fekete színű. Az Audi exclusive csomag további testre szabási lehetőségek széles választékát kínálja.Öt henger, 294 kW (400 LE) teljesítmény, 480 Nm nyomaték, quattro rendszerű összkerékhajtás – az Audi TT RS lenyűgöz belső értékeivel, és kiemelkedő menetteljesítményeket kínál. A Coupé alig 3,7 másodperc alatt ugrik nulláról 100 km/h-ra. A kísérőzene eközben az öthengeres jellegzetes melódiája: 1-2-4-5-3. Ennél a gyújtási sorrendnél váltakozva következik be a közvetlenül szomszédos és az egymástól távoli hengerek gyújtása. Ez az egyedülálló ritmus sok benzinvérű rajongó számára jelenti a legszebb zenét.A 2.5 TFSI-motor immár kilencedik alkalommal kapta meg sorozatban a nagy becsben álló „Év nemzetközi motorja" kitüntetést. Az erőforrás 2008 óta készül az Audi Hungariánál. A turbófeltöltéses motor a teljesítményt 2480 cmlökettérfogatból nyeri. A 480 Nm maximális nyomaték percenként 1950 és 5850 fordulat között érhető el. A végsebességet az elektronika 250 km/h-ban, illetve igény esetén 280 km/h-ban korlátozza.Az öthengeres motor erejét hétfokozatú S tronic sebességváltó adja át a quattro rendszerű összkerékhajtásnak, amely lamellás tengelykapcsoló segítségével szabadon osztja fel a vonóerőt a tengelyek között. A kerekenkénti nyomatékvezérlésnek köszönhetően a jármű még agilisabban és biztonságosabban kezelhető. A vezető az Audi drive menetdinamikai rendszerrel befolyásolhatja a quattro hajtást és más komponenseket mint a kormányzást, az S tronicot, a motorkarakterisztikát és a kipufogógáz-csappantyúkat. Ehhez négy üzemmód áll rendelkezésére: comfort, auto, dynamic és individual.Az Audi TT RS kitűnő kezelhetőségének az alapfeltételét az alacsony súly (TT RS Coupé vezető nélkül 1450 kg) és a következetesen sportosra hangolt futómű teremti meg. A kifejezetten az RS-hez hangolt progresszív kormányzás szoros kapcsolatot biztosít az úttal. A 19 vagy 20 collos kerekek mögött az első tengelyen belső hűtésű, perforált acél féktárcsák kaptak helyet. A féknyergek az alapkivitelben fekete, opcionálisan vörös színűek. Igény esetén az RS sportfutóműve az Audi magnetic ride technológiáját alkalmazó adaptív lengéscsillapítókkal egészíthető ki. Ezek szabályozását szintén az Audi drive select menetdinamikai rendszer végzi.Az új TT RS kezelő- és kijelzőelemei teljes mértékben a vezető felé fordulnak. A rombuszmintában steppelt alcantara szövettel vagy opcionálisan méhsejtmintában steppelt finom nappabőrrel bevont RS-sportülések, valamint az üléseken, a kormánykeréken, a küszöbléceken és a választókaron megjelenő RS-feliratok a 2+2 üléses autó sportos karakterét emelik ki. Az alapkivitel részét képező, 12,3 collos képernyőt alkalmazó Audi virtual cockpit külön RS-képernyőtartalommal jeleníti meg a keréknyomást, a nyomatékot és a gyorsulásokat. A képernyőn megjelenő sebességváltó-szimbólum kézi üzemmódban a fordulatszámhatár elérésekor felfelé váltásra figyelmezteti a vezetőt. A váltófülekkel kísért RS-sportkormány a multifunkciós gombok mellett további két kezelőegységet kínál a motor indítására és leállítására, valamint az Audi drive select menetdinamikai rendszer állítására.Az új RS-designcsomaggal vörös, vagy kék részletek jelenhetnek meg az autó belsejében a légbefúvóknál, az öveken és az RS-logóval ellátott szőnyegeken. A bővített RS-designcsomag további eltérő színű elemeket kínál az üléseken és a középkonzolon.Az Audi az infotainment területén is számos különlegességet kínál. Az opciók közé tartozik az MMI Navigation plus, benne az MMI touch szabad szöveges kereséssel és természetes hangvezérléssel, valamint a WiFi-hotspot és az Audi connect online modul. A gyors LTE szabványnak köszönhetően a fedélzeten elérhetők az online szolgáltatások. Az Audi smartphone interface összeköti az okostelefont a TT RS rendszereivel és a tartalmat az USB-felületen át közvetlenül az Audi virtual cockpiten jeleníti meg. A 680 watt teljesítményű Bang & Olufsen hangrendszer kitűnő hangzást biztosít a fedélzeten.Az új TT RS 2019. február 6-tól rendelhető. A Coupé és a Roadster 2019 tavaszától található meg a kereskedőknél. A Coupé ára 67 700 euró. A Roadster induló ára 70 500 euró.