Megőrizte veretlenségét a Győri Törvényszék a VII. dr. Géczi Balázs Streetball Emléktornán

A régió bíróságain is egyre népszerűbb kosárlabda tornán nyolc felnőtt csapat küzdelme mellett négy gyermekcsapat külön versenyén is szurkolhattak az érdeklődők.



A tornán idén is részt vett két győri, egy mosonmagyaróvári csapat, valamint a veszprémi, a székesfehérvári, a tatabányai bíróságok csapata. Ezen felül az Országos Bírósági Hivatal is képviseltette magát a kupán. A Győri Törvényszék csapata immár harmadik alkalommal hódította el az első helyet, az ezüstérmet a tatabányaiak szerezték meg, a bronzérmes Szombathelyi Törvényszéket megelőzve.



A streetball emléktornát a rendezvény házigazdája, dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke nyitotta meg. A győzteseknek járó kupákat dr. Takács József és dr. Gécziné dr. Bárdosi Eszter adták át. A rendezvényen nézőként a torna névadójának szülei és testvére is részt vettek, akik szintén készültek az emléktorna sportolóinak egy jelképes ajándékkal.