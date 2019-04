Megmentette egy utas életét a fiatal buszsofőr Győrben - videós interjú

˝Reggel álltam a megállóban Szigethyn, vártam a buszomat˝ – írta a Facebookon egy utas. ˝Jött egy busz, ami nekem nem jó, arra csak egy idős ember szállt fel, de megbotlott. Szerencsére nem esett el, gondoltam, nem is történt semmi. Na itt tévedtem nagyot. A busz csak nem ment tovább. A sofőr kiszállt az üléséből és odament a férfihoz, hogy leültesse...˝ – kezdte levelét.A -én hajnalban történt életmentést maga a fiatalember mesélte a Kisalföldnek tovább. Dombi Ádám 2017 október óta vezeti Győr helyi járatú buszait.– Megálltam a Szigethy Attila úton, a önyvtárnál. Egy utasom volt, egy özépiskolás lány, a megállóban pedig csak az idős férfi szállt fel. Megbotlott, de meg tudott kapaszkodni az ajtóban. Amikor megkérdeztem, hogy jól van-e, igennel válaszolt. De láttam, ahogy a világos nadrágján borzasztó erősen üt át a vér és folyik le a cipőjére. De úgy, mint az üdítő a palackból. Mondtam neki, hogy nyugodjon meg, hívom a száztizenkettőt.– A mentő instrukcióit övetve elfektettem az urat, egy ruhadarabbal nyomó ötést alkalmaztam, levettem a nadrágszíjamat, azt is rászorítottam. A hölgyutasom odasietett, megkérdezte, hogy miben segíthet. Arra értem, hogy tartsa az utas fejét, nehogy beverje. Gyorsan jöttek a mentő , de ilyen stresszhelyzetben minden perc hosszú. A bácsi is egyre jobban aggódott, s kezdett zavartan beszélni, iszonyú sok vért vesztett. Még nekem is mindenem csupa vér lett, a rendőröket – akiket közben szintén értesítettem – ez a látvány fogadta – meséli Dombi Ádám.A mentők megdicsérték a vezetőt, s azt mondták a betegnek: köszönje meg a segítségét, mert megmentette őt. A fiatalember viszont nekünk szerényen megjegyezte: ők a hősök, a mentők, az orvosok.– Nagyon jó tapasztalat volt számomra a diáklány segítsége, sajnos előfordult már az ellenkezője is – idéz fel Dombi Ádám egy másik esetet eddigi rövid pályafutásából, amikor szintén mentenie kellett valakit a buszon.– Akkor a vezetőfülke mögött egy hölgy ült. Megálltam a Révai utcában, mindenki leszállt és én is észültem a pihenőbe. Akkor vettem észre őt, habzott a szája, epilepsziás rohama volt. Stabil oldalfektetésbe helyeztem és mentőt hívtam. De aznap szomorú voltam, húszan is ülhettek a buszon, és mindenki elment mellette. Véletlen szerencse volt, hogy épp a végállomás jött.Dombi Ádám nem találkozott s óta a megmentett idős férfivel, mi úgy értesültünk, visszeres panaszok válthattá ki az erős vérzést.Az ÉNYKK pénteken tartott ünnepségén rendkívüli vezetői dicséretben részesítetté a buszsofőrt. Az elismerést Szöllősi József személyszállítási igazgató adta át. Még a tapasztalt vezető is nagy elismeréssel beszéltek a fiatalemberről, ha valakik, ő tudjá : más az oktatás és más az éles helyzet. A kitüntetést péntekig titokban tartotta a cég, így meglepetésként érte Dombi Ádámot.