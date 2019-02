Mégiscsak nyomoznak a busz ügyében, ami fennakadt a vasúti átjáróban Győrújbaráton

A kocsisor egy pillanat alatt feltorlódik előttünk – ezzel a többség számol is, mi azt láttuk. Fotó: Mészáros Mátyás

Egy jó autónyi hely legyen az átjáró után, csak akkor hajtsunk be. Fotó: Mészáros Mátyás

Busz rekedt benn, visszatértünk a helyszínreNapi két őrangyal a vasúti átjáróbanA Volán-társaság szerint nem hibázott az a buszsofőr, aki január 9-én – sok utassal – bennragadt a vasúti átjáróban, s a sorompó csapórúdja a busz hátuljának ütközött. A Kisalföld ugyanakkor megtudta: a rendőrség mégiscsak nyomoz az ügyben.Nagy visszhangot váltott ki az az eset, amelyről elsőként a Kisalföld számolt be: szemtanúk elmondása szerint a kora reggeli órákban a Győrújbarát–Győr buszvonal csuklós busza a vasúti lámpa piros jelzése ellenére (ezt a szemtanú állítja) behajtott az átjáróba, de azon nem tudott áthaladni az előtte álló kocsisor miatt.„A sorompók elindultak lefelé, de az alatta rostokoló busz miatt az egyik nem tudott lecsukódni. A busznak ütközött, majd kis erőlködés után letört. (...) A vonat már érkezett, dudált és nagy sebességgel áthaladt az átjárón. Szerencsére a busz mögött haladt el... " – írta le a történteket az illető, aki nemcsak a Volán-társaságnál, hanem a rendőrségen is beszámolt a látottakról.Mivel a busz csurig volt emberekkel – köztük iskolába tartó diákokkal –, így joggal várhatta a bejelentő és a közvélemény is, hogy egy ilyen ügyet alaposan kivizsgálnak. A Volán-társaság (ÉNYKK) egy nappal az eset után azt állapította meg, hogy a sofőrjük nem hibázott, nem volt piros a lámpa, amikor a sínekre hajtott, hanem „egy ismeretlen, műszaki okból hirtelen megálló személygépkocsi miatt kényszerült megállni". Hozzátették azt is, hogy „személyi sérülés nem történt; a vonatközlekedést nem veszélyeztette", s „a kiérkező rendőr az esetet rendőri jelentéssel zárta, tehát az autóbusz-vezetőt nem tette felelőssé a történtekért".Ehhez képest fordulat az ügyben, amit tegnap megtudtunk: a rendőrség nyomozást indított, a megalapozott gyanú „vasúti közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség". Részleteket a vizsgálat lezárásáig azonban nem árulnak el.Mivel az eset után számos komment érkezett a témában, s többen azt állították, hogy a reggeli csúcs idején – negyed nyolc és fél nyolc között – ez mással is megtörténik, megnéztük, mi a helyzet ennél az átjárónál. Valóban feltorlódott kocsisorral találkoztunk, de azt is lehetett látni, hogy a Győrújbarátról a városba tartók többsége már rutinosan lassított, nyilván tudták, hogy a vasúti átjárónál jobb, ha megállnak, mert a tőle mintegy száz méterre lévő kereszteződésben pillanatok alatt feltorlódik a kocsisor.Kulcsár Béla igazságügyi járműszakértőtől tanácsot kértünk, miként kerülhető el egy vészhelyzet, illetve ha már belekerültünk, mit tegyünk? A cél nyilván megelőzni a bajt, ez úgy érhető el a legkönnyebben, ha a két sorompó közötti 15–20 métert eleve megtartjuk követési távolságként. Az átjáróba akkor hajtsunk be, ha utána 5–10 méteren keresztül biztosan szabad az út. Öt méter egy autó (átlag) mérete, tehát kétautónyi hely van előttünk.Ha mégis elszámoltuk magunkat, akkor a menekülő útvonal keresése legyen az elsődleges. Ha a szemközti sáv szabad, induljunk el arra. Azzal azonban ne nagyon számoljunk, hogy az előttünk lévők a veszélyhelyzet miatt csökkentik majd a köztük lévő távolságot (közelebb gurulnak egymáshoz), s így nyerünk két-három métert. A szakértő szerint ugyanis a sofőr leginkább előre néz, nem nagyon figyeli – főképp, ha nincs közvetlenül mögötte a bajba jutott autós – a visszapillantó tükrét. Az viszont segítség lehet, ha az átjáró elején állók megpróbálnak visszatolatni, hogy a bajba jutott vissza tudjon állni a biztonságos zónába.De mindez megúszható, ha a sorompónál nem az őrangyalunkra számítunk, hanem józanul döntünk. A Győr–Pápa vonalon egyébként – amelynek része ez az átjáró – naponta 35 személyvonat halad, s ehhez jönnek még teherszállító járatok...