Másodszor rendezik meg februárban a Lélekmozgatót Győrben a Magyar Parasport Napján - fotók

Február 22-én második alkalommal rendezi meg országos szinten a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a Magyar Parasport Napjának érzékenyítő programját, a Lélekmozgatót - jelentették be szerdán a szervezők Győrben.Szabó László, az MPB és a FODISZ elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a programra tavaly közel ötszáz általános és középiskola jelentkezett, idén pedig az óvodákat is szeretnék bevonni. A program keretében érzékenyítő és interaktív osztályfőnöki és rendhagyó testnevelés órákat tartanak, ahol a gyerekek egyebek mellett kipróbálhatják a fogyatékkal élő sportolók sportágait, az ülőröplabdát, a bocsát, a csörgőlabdát, a kerekesszékes kosárlabdát, a vakfutást és a padlóhokit. Az osztályfőnöki órákon beszélgethetnek a fogyatékkal élők helyzetéről, de megnézhetik A csodafedezet - Vitéz Halassy Olivér című dokumentumfilmet is, amely a kétszeres olimpiai bajnok, amputált lábú úszó és vízilabdázó életét mutatja be.Az Országgyűlés 2017 decemberében nyilvánította február 22-ét a Magyar Parasport Napjává. Az MPB és a FODISZ tavaly rendezte meg a programot első alkalommal.Szabó László hozzátette, hogy az intézmények számára elektronikusan már elküldték a tájékoztatót, jelentkezni a FODISZ honlapján lehet. A programok megtartásához a FODISZ és az MPB honlapján különböző segédanyagokat adnak az intézményeknek.Minden megyében és Budapesten is lesz egy kiemelt intézmény, Győrben ez a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola.Az elnök kiemelte, hogy a magyar sport "oszthatatlan, mindegy, hogy valaki első osztályú kosárlabdázó, vagy fogyatékkal élő sportoló. A sport mindannyiunké és mindenkinek lehetősége van hozzá".Raska Gyula, az MPB ülőröplabda szakágvezetője, szövetségi kapitány arról beszélt, hogy az ülőröplabda kiemelt sportág idén, mert július 13. és 21.között Budapesten rendezik meg a női és férfi Európa-bajnokságot. A kontinensviadalra 18 országból 22 csapat érkezik. Hozzátette, hogy bízik a magyar csapatok jó szereplésében, hiszen tavaly az európai ranglistán a női a harmadik, a férfi pedig a hatodik volt.Fűzy András, a CMB Cargo-UNI Győr kosárlabda klub társadalmi elnöke arról beszélt, hogy február 22-én a csapat aktívan részt fog venni a programokban, az egyesület pedig a közeljövőben saját kerekesszékes együttest szeretne indítani a hazai bajnokságban.Németh Zsolt, a Bercsényi-iskola igazgatója elmondta, hogy azért is csatlakoztak a Lélekmozgató programhoz, mert a sport és a testkultúra mindig is kiemelt szerepet kapott az iskolai nevelésben, álláspontjuk szerint a sport közösségként erősíti a magyarságtudatot, egyénileg pedig megtanít a másik ember tiszteletére, jellemet formál és növeli az akaraterőt. Hozzátette, hogy az intézményben eddig mintegy negyven olimpikon tanult.Szabó Tamás, az Audi-ETO nemzetközi igazgatója is arról beszélt: nagy örömmel csatlakoztak a programhoz, mert számukra is nagyon fontos, hogy ne csak az épek, hanem a fogyatékossággal élők sportoljanak, s ebben ők is példát szeretnének mutatni.A tájékoztatót követően a Bercsényi Miklós Szakközépiskola diákjai kipróbálhatták az ülőröplabdát és a kerekesszékes kosárlabdát, a játékba bekapcsolódott Szabó Zita és Kertész Róbert, a magyar ülőröplabda-válogatott két tagja, valamint az Audi-ETO két játékosa, Puhalák Szidónia és Jana Knedliková is.