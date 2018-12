Második világháborús légvédelmi löveggel tüzeltek Győrben - tüzérpálinkával avattak tiszteket - videó, fotók

A fegyvernemi nap fénypontja a tüzéravatás volt. A frissen végzett, illetve az első éleslövészetüket teljesített tisztek, altisztek fogadtak esküt. Most heten álltak a győri laktanya alakuló terén. A tüzéravatás tartogatott tréfás pillanatokat, az eskü szövege egyes pontokon a komoly katonák arcára is mosolyt csalt.A magyar légierő főnöke az új tüzérekkel a hagyományoknak megfelelően pálinkával koccintott. Miután a "célzóvíz" kiürült, a katonák egyszerre dobták el a poharakat. A tüzéravatást második világháborús, 85 mm-es légvédelmi löveggel leadott díszlövések kísérték.Sáfár Albert az ünnepségen hangsúlyozta: hazánk egyedüli légvédelmi ezredének győri katonái büszkék lehetnek idei teljesítményükre, szakmai felkészültségüket bizonyították több "fronton". A légierő főnöke megerősítette: az elmúlt évtizedek legjelentősebb haderő-fejlesztési programjából, a Zrínyi 2026-ból a győri "rakétások" sem maradnak ki. "Korszerű munkaeszközöket kapnak. Ez jogos elvárás az önök részéről" – hangzott el.Sáfár Albert a győri katonák külföldi missziókban, hadgyakorlatokon végzett teljesítményét külön méltatta. Megjegyezte: a győri ezred parancsnoka, Könczöl Ferenc ezredes idén a NATO-parancsnokság főtörzsét huzamosabb ideig irányította Szarajevóban.A fennállásának 68. évfordulóját ünneplő 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred kihívásokban és feladatokban bővelkedő évet hagy maga mögött. Ezek közül kiemelkedett a kecskeméti elektronikai hadviselési kiképzés és gyakorlat, valamint valós repüléssel egybekötött regionális harcászati gyakorlat.Jövőre Lengyelországban bizonyíthatnak a győri honvédek, ahol lőni fognak mindkét rendszeresített rakéta fegyverrendszerükkel. Szintén biztos, hogy 2019-ben is őrzik a békét Bosznia-Hercegovinában.A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred minden évben, december 4-én, Szent Borbála napján tartja fegyvernemi napját. Az idei ünnepségen részt vett Sáfár Albert dandártábornok, a magyar légierő főnöke.