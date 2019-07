Máris megugrottak a városi albérletárak

Május végén bejelentettük, hogy idén „felvételiztetni" fogjuk a lakáspiac árait, vagyis megnézzük, érdemes-e – igaz, némi kockázatot vállalva – már előre lefoglalni egy szobát vagy lakást a leendő egyetemista gyermekünknek. Szerdán kihirdették a ponthatárokat, s mi megadjuk a választ a kérdésre.

Milyenek a kilátások Szegeden az albérletpiacon? Nagyon hasonlóak, mint Győrben. Fotóillusztráció. Mindenekelőtt elő kell venni a májusi számokat, hisz összehasonlítani a jelennel csak így lehet: Győrben az átlagos albérletár (lakás esetén) 110 ezer forint volt pár hete, Budapesten átlagban 160 ezer, Pécsen 85 ezer, Miskolcon 80 ezer, Debrecenben 100 ezer, Szegeden 95 ezer. Most pedig…

Az ingatlanbazar.hu oldalon a budai kerületekben máris 180-200 ezer forint az induló ajánlat, az V. kerületben 300 ezer a havi lakásbérlet. Megoldás az átlagos pénztárcájú diáknak (illetve a szüleinek) az lehet, ha szobában gondolkodik: az sem lesz olcsó, 50–80 ezer forint a havi átlag, de van, ahol 100 ezret kérnek. Tegnapi számunkban (Kisalföld, 2019. július 26-i lapszám, 5. oldal) röviden foglalkoztunk a témával, pontosabban azzal, hogy a népszerű fővárosi kerületekben 2–4 éves bérlés helyett érdemesebb lehet lakást vásárolni. Ez igaz a vidéki egyetemi nagyvárosokra is, kiszámolták ugyanis, hogy rövid idő alatt meghaladhatják a bérlés költségei a vásárlásét: Győrben 2,6 év, Debrecenben 2,5 év után jobban megéri megvenni az ingatlant, míg Pécsen már 1,9 év után.



S ezzel elértünk a vidéki nagyvárosok áraihoz. Győrrel kezdjük, ahol az idén várhatóan 4500 új hallgatóval (összesen már 13–14 ezerrel) tanévet kezdő Széchenyi István Egyetemnek fontos adukártyája a 2017-es ifjúsági olimpiára elkészült kollégium. Statisztikájuk szerint három-négyezer hallgató nem győri vagy városkörnyéki, számukra összesen 2600 kollé­giu­mi hely áll rendelkezésre.



Akik májusban kerestek közülük albérletet – ahogy írtuk is cikkünk elején – átlagosan 110 ezer forintos ajánlatokat találtak. Jelenleg az Ingatlanbazár oldalán ennél magasabb árakat szabnak az ingatlanjaikat kiadó tulajdonosok: a 110 ezer forint a kiindulás, s ez van, hogy felkúszik 140 ezerre is. Veszprémben hasonlóak az árak, s mindkét egyetemi városban szobaárat is kínálnak: 35–40 ezer forint az átlag a ponthatárok kihirdetése után.

Szegeden szobánként ennél többet, 50 ezret kérnek, de egy igényes, belvárosi garzonért akár többet is: minimum 100 ezret. A panelárak valamivel alacsonyabbak, de nem sokkal: 70–90 ezer/hó. Debrecenben nagyon hasonlóak az árak. Pécsen az összes albérlet átlaga 95 ezer forint, ennél 5 ezer forinttal alacsonyabb a panellakások havi bérleti díja, a garzonoké pedig 80 ezer forint volt július közepén.



Az ingatlanokkal foglalkozó portálok, cégek összességében azt mondják: a panellakások lehetnek az idei albérletszezon slágerei, mert bár városonként változó mértékben, de 5–10, van, ahol 20 ezerrel olcsóbb havonta ezek bérlése, mint más albérletnél. A garzont is sokan keresik, de ez nyilván drágább, mintha több hallgatótárssal osztoznak egy lakáson. Csak összehasonlításképpen: Győrben szobánként 35–40 ezer forint az átlag (ahogy írtuk néhány sorral ezelőtt), egy garzonnál – ami 40 négyzetméternél kisebb – viszont 58 ezer az átlag.

Ez tehát a jelen, s kísérletünket azzal zárjuk: átlagosan 5–10 ezer forintot nyerhetett, aki kockáztatott, s már májusban albérlet után nézett. De hányan merték ezt megtenni?