Már nem sokáig kell lassítani a Béke hídon Győrben a Dunacenternél

Olvasóink írták



A győri Béke hídra már megint harmincas sebességkorlátozó táblát raktak ki, mellé egyenetlen úttestet jelző táblát. Jó ideje ez van, ám nincs látható hiba és a korlátozást alig tartja be valaki, inkább csak bosszantó és gyakran mérnek itt sebességet a rendőrök - írta olvasónk.



Mi az oka a korlátozásnak? Mikor javítják meg, ami miatt előírták? Megint éveket kell várni rá, mint 2008 előtt? Ezen az egyenes, nagy forgalmú szakaszon mindenki tempósabban szeretne haladni - tette fel a kérdéseit olvasónk.

Jól emlékszik olvasónk, 2007-ben hasonló helyzetről írtunk. Akkor is a megyeszékhely nyugati felén lévő főút forgalmának lassítása miatt keresték meg szerkesztőségünket olvasóink.„Győrben a Rába fölötti hídon – ami a városból nyugat felé vezet ki az 1-es úton – már mintegy egy éve kint van a harminc kilométeres sebességkorlátozást jelző tábla. Felesleges, mert nem tartják be. Emiatt le fog szakadni a híd? Mert ha fennáll a veszély, ettől a táblák nem védenek meg. A néhány autóst, aki betartja, szinte lenyomják a teherjárművek az útról. Miért kell szinte a híd teljes hosszában ilyen lassítást előírni, ami a Győrbe bejutást így megnehezíti?" – panaszolták főként hivatásos sofőrök. Akkor a Magyar Közút azt a tájékoztatást adta, hogy a hídon a dilatációs szerkezet annyira elhasználódott, ha áthalad rajta egy jármű, megemelkedik és ha nem tartják be a sebességkorlátozást, ez balesetet okozhat. A szerkezet viszont annyira speciális, hogy Németországból kellett behozatni újat, a javítási technológiához pedig öt Celsius-foknál melegebb kellett.A Béke Rába-híd mindkét végének dilatációs szerkezetét az említettek nyomán 2008-ban cserélték ki. Élettartama nagyjából tíz év. Erről a közútkezelő most írt kérdésünkre és arról is, hogy az 1-es főút jelentős forgalma miatt az elemek javítását 2015-ben elvégeztették. Idén áprilisban azonban néhány elmozdulását észlelték, ezért bejárást tartottak a karbantartást végző céggel. Ekkor vezették be az állagromlás lassítása miatt a sebességkorlátozást és a közútkezelő a kivitelezővel megállapodott, garancia keretében elvégzik a javítást, várhatóan augusztus közepéig.