Majkával és a Halott pénzzel lép szintet a SZEN fesztivál - videó

Győr önkormányzata mellé szinte társszervezővé lépett elő az Audi idénre, így volt lehetősége a Széchenyi Egyetemi Napok szervezőinek, hogy nagyot álmodjanak. Így aztán Majka és a Halott Pénz is fellép az egyetemi fesztiválon, amelyre négyezer látogató (az utolsó két napra telt házat) remélnek, és a hallgatók mellett szeretettel várják a városi lakosságot is. A fesztivál pontos dátuma április 16-19 (április 15, hétfő a nulladik nap sportprogramokkal), húsvétvasárnap hete.Az esemény beharangozó sajtótájékoztatóját szerdán az egyetemen tartották. Ezen Radnóti Ákos alpolgármester arról beszélt, hogy szerencsére széles a győri programkínálat, az egyetem környékét pedig folyamatosan fejleszti a város: fásítottak, rekortánt hoztak létre.Szlotta Bence a szervezők egyikeként napi bontásban adta meg a SZEN fellépőit: a keddi nyitónapon az Animal Cannibals és Dér Heni, szerdán már a nagyszínpadon az Irie Maffia és a Brains, csütörtökön a Hősök és a Halott Pénz, pénteken pedig a BSW és Majka lép fel. Mellettük persze számtalan zenekar, DJ szórakoztatja majd a kilátogatókat, a szokásos sportprogramokról (foci, kosár, strandröpi, püspökerdei futás, sárkányhajózás...) és egyéb lehetőségekről (kézműves sarok mackókészítéssel, exatlon pálya, beerpong, gokart, csillagvizsgálás...) már nem is beszélve.Szlotta Bence lapunk kérdésére elmondta, hogy mindent megtesznek azért, hogy a koncertek zaja minél kevésbé zavarja a pihenni vágyó városaik életét. Jegyek a Tixa.hu oldalon és a Baross úti látogatóközpontban kaphatók; az egyetemista napijegy keddre 1890 forint, a többi napra 4490 forint, aki nem hallgató, annak egy ezressel drágább; a bérletek ára 6590 forinttól 12 ezer forintig terjed. A helyszín a megszokott: a kampusz és a Bridge Hallgató Klub. További részletek a szenfeszt.hu oldalon találhatók.