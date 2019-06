Magyarország Szépe 2019 - A győri Kis Virág is versenyez a koronáért

Kis Virág - Fotó: Borzi Vivien

Kis Virág - Fotó: Borzi Vivien

Kié a legszebb mosoly?



A legszebb mosolyú lányra a nézők voksolhatnak a A legszebb mosolyú lányra a nézők voksolhatnak a mediaklikk/magyarorszag-szepe/szavazás oldalon, illetve a Médiaklikk+ applikáción keresztül. A szavazás a döntő idején zárul.

Kis Virág (bal oldalon)

– Amikor tavaly a tévében néztem a döntőt, megfogalmazódott bennem, hogy elérkezett az idő, legközelebb én is beadom a jelentkezésemet. Fiatal vagyok, úgy gondolom, most kell kihasználnom a lehetőségeket. Az egy év alatt igyekeztem maximálisan felkészülni testileg és lelkileg is a versenyre – fogalmaz lapunknak Kis Virág, akit a siófoki felkészítő táborban értünk utol.A 20 éves győri lány a Széchenyi István Egyetem sportszervezés-rekreáció szakán tanul. Gyermekkorától versenyszerűen táncolt, kiemelkedő sikereket ért el. Néhány éve a tánccipőt sportcipőre cserélte, atlétika edzőként gyerekeknek tart játékos és vidám foglalkozásokat.– A táncos múlt nagy előnyt jelent most, amikor a koreográfiákat tanuljuk a döntőre. Egyébként nagyon jól érzem magam a táborban, jó a csapat, sok új barátot szereztem eddig. Úgy gondolom, jól teljesítettem az alversenyeken is, ugyan nem értem el helyezést, de majd az élő show-ban szeretném megmutatni, hogy mit is tudok igazából – tette hozzá mosolyogva Virág. Természetesen a fináléban a győzelem a cél.– A legjobb tízbe mindenképpen szeretnék bekerülni, de legfőbb vágyam, hogy a legjobb három között szerepeljek, és elnyerjem a koronát – mondja. Virágnak erre minden esélye megvan, a versenyző egyébként az arcára és a lábára a legbüszkébb.Szabadidejében szeret a barátaival lenni, sportolni, de családjával is gyakran szervez közös programokat. Virág nagyon összetartó és gondoskodó közegben nőtt fel, szerettei rendkívül büszkék rá, a helyszínen is szurkolnak majd a sikeréért. Testvérétől egy szívecskés karkötőt kapott a tábor előtt, kabalaként biztosan vele lesz a döntőben is.S hogy mi a kedvence Győrben? – Nagyon szeretem a hangulatos belvárost, sokszor járunk a Széchenyi téren, részt veszünk a Dunakapu téri koncerteken – nagyon kedvelem a magyar zenét –, de kilátogatunk a csokoládé-, vagy a bornapokra is – meséli Virág, aki meglehetősen édesszájú, de persze most különösen odafigyel a mértéktartásra.A versenyre Csángó Tamás divattervező kézzel készítette el a több száz kristállyal díszített új koronákat. A döntő műsorvezetője az idén Rókusfalvy Lili és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie lesz. A Duna Televízió vasárnap 19.30-tól élőben közvetíti a finálét, amiben négy különböző öltözékben vonulnak végig a kifutón a versenyzők. A bikinis kör mellett nemzeti öltözetben és estélyiben is láthatjuk őket. Az úgynevezett kreatív tour-ban minden lánynak más-más magyar divattervező készít ruhát. Az egyes körök után a zsűritől a két-két legkevesebb pontot kapó versenyző esik majd ki. Magyarország Szépe egy évig viseli a Miss World Hungary címet és lehetőséget kap arra, hogy hazánkat képviselje a Miss World-ön, amit Thaiföldön rendeznek majd meg.