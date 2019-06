Magyarország Szépe 2019 - A győri Kis Virág a legszebb 5 között végzett - fotók

Kavarognak bennem az érzések, egyik szemem nevet, mert tényleg csodálatos volt ez a két hét, nagyon sok új élménnyel és tanulsággal gazdagodtam. Nagyon jól éreztem magam az élő show-ban is, felejthetetlen marad számomra. A másik szemem viszont sír, mert szerettem volna legalább a TOP3-ba kerülni, főleg így, hogy a legjobb öt között állhattam a színpadon, amikor mondták az eredményeket. De összességében nagyon örülök, hogy mindezt elértem.

Fotó: MTI



Ollári Barbara

Gaál Tímea

Nagypál Krisztina

Csonka Rebeka

Kis Virág

Kis Virág - Fotó: Borzi Vivien

Kié a legszebb mosoly?



A legszebb mosolyú lányra a nézők voksolhatnak a A legszebb mosolyú lányra a nézők voksolhatnak a mediaklikk/magyarorszag-szepe/szavazás oldalon, illetve a Médiaklikk+ applikáción keresztül. A szavazás a döntő idején zárul.

Kis Virág (bal oldalon)

Virágra most egy hét pihenés vár, de előtte még részt vesz az afterpartyn, és mint mosolyogva elárulta, biztos, hogy kerít magának valamilyen édességet.Meg is érdemli ilyen kitartó munka és ennyi izgalom után, szívből gratulálunk Virág! :)A Magyarország Szépe 2019 nyertese, a királynő: Nagypál KrisztinaAz 1. udvarhölgy, azaz a második helyezett: Gaál TímeaA 2. udvarhölgy, azaz a harmadik helyezett: Csonka RebekaA legszebb mosoly cím birtokosa Csonka Rebeka. A közönségszavazás nyertese Lakatos Lilla.Az estélyi ruhás felvonulás is véget ért, hamarosan megtudjuk, ki lesz Magyarország Szépe.Korda György és Balázs Klári énekel a színpadon, közben is láthatjuk a lányokat.Márki Adél és Banicz Noémi távozott a harmadik kör után, Kis Virág már a legszebb tíz lány között.A második kör után Molnár Orsolya és Kövesi Zsuzsanna búcsúzott, az első kör után pedig Markóczy Annamáriának és Magosi Viktóriának ért véget a verseny korábban.Véget ért a második körös felvonulás, a győri Kis Virág 6-os sorszámmal a legszebbek között.A felkészítő tábor pillanatait mutatják meg a képernyőn.Bikiniben vonultak a kifutón a lányok, a zsűri pedig hamarosan eldönti, melyik két versenyző búcsúzik az első kör után.Közelebbről is megismerhetjük a versenyzőket épp, minden döntős bemutatkozó kisfilmjét levetítik.Felvonult mind a 16 lány, Kis Virág a 6-os sorszámmal versenyez.- Elkezdődött a döntő, idén Rókusfalvy Lili és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie a házigazda.– Amikor tavaly a tévében néztem a döntőt, megfogalmazódott bennem, hogy elérkezett az idő, legközelebb én is beadom a jelentkezésemet. Fiatal vagyok, úgy gondolom, most kell kihasználnom a lehetőségeket. Az egy év alatt igyekeztem maximálisan felkészülni testileg és lelkileg is a versenyre – fogalmaz lapunknak Kis Virág, akit a siófoki felkészítő táborban értünk utol.A 20 éves győri lány a Széchenyi István Egyetem sportszervezés-rekreáció szakán tanul. Gyermekkorától versenyszerűen táncolt, kiemelkedő sikereket ért el. Néhány éve a tánccipőt sportcipőre cserélte, atlétika edzőként gyerekeknek tart játékos és vidám foglalkozásokat.– A táncos múlt nagy előnyt jelent most, amikor a koreográfiákat tanuljuk a döntőre. Egyébként nagyon jól érzem magam a táborban, jó a csapat, sok új barátot szereztem eddig. Úgy gondolom, jól teljesítettem az alversenyeken is, ugyan nem értem el helyezést, de majd az élő show-ban szeretném megmutatni, hogy mit is tudok igazából – tette hozzá mosolyogva Virág. Természetesen a fináléban a győzelem a cél.– A legjobb tízbe mindenképpen szeretnék bekerülni, de legfőbb vágyam, hogy a legjobb három között szerepeljek, és elnyerjem a koronát – mondja. Virágnak erre minden esélye megvan, a versenyző egyébként az arcára és a lábára a legbüszkébb.Szabadidejében szeret a barátaival lenni, sportolni, de családjával is gyakran szervez közös programokat. Virág nagyon összetartó és gondoskodó közegben nőtt fel, szerettei rendkívül büszkék rá, a helyszínen is szurkolnak majd a sikeréért. Testvérétől egy szívecskés karkötőt kapott a tábor előtt, kabalaként biztosan vele lesz a döntőben is.S hogy mi a kedvence Győrben? – Nagyon szeretem a hangulatos belvárost, sokszor járunk a Széchenyi téren, részt veszünk a Dunakapu téri koncerteken – nagyon kedvelem a magyar zenét –, de kilátogatunk a csokoládé-, vagy a bornapokra is – meséli Virág, aki meglehetősen édesszájú, de persze most különösen odafigyel a mértéktartásra.A versenyre Csángó Tamás divattervező kézzel készítette el a több száz kristállyal díszített új koronákat. A döntő műsorvezetője az idén Rókusfalvy Lili és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie lesz. A Duna Televízió vasárnap 19.30-tól élőben közvetíti a finálét, amiben négy különböző öltözékben vonulnak végig a kifutón a versenyzők. A bikinis kör mellett nemzeti öltözetben és estélyiben is láthatjuk őket. Az úgynevezett kreatív tour-ban minden lánynak más-más magyar divattervező készít ruhát. Az egyes körök után a zsűritől a két-két legkevesebb pontot kapó versenyző esik majd ki. Magyarország Szépe egy évig viseli a Miss World Hungary címet és lehetőséget kap arra, hogy hazánkat képviselje a Miss World-ön, amit Thaiföldön rendeznek majd meg.