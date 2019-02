Magyar rangadó a BL-ben: a Győri Audi ETO KC csapata az FTC-vel mérkőzik meg szombat délután

Az Elek Gábor vezette ferencvárosi csapat a csoportmérkőzéseket három győzelemmel és három vereséggel fejezte be, ezzel két pontot hozott magával a folytatásra.A középdöntő 1. fordulójában a budapesti zöld-fehérek a Thüringer HC vendégeként szerepeltek, akiket egy kiélezett összecsapás végén sikerült legyőzniük (Thüringer HC-FTC-Rail Cargo Hungaria 32-35). A nemzetközi versenysorozatot tekintve az FTC legeredményesebb játékosa Nerea Pena 43 góllal, aki főszerepet játszott a Fradi németországi sikerében, őt követi Háfra Noémi (41), majd Kovacsics Anikó (40).Danyi Gábor csapata valóságos erődemonstrációt tartott múlt hétvégén a román CSM Bucuresti ellen az Audi Aréna Győrben, a soron következő rangadót pedig mindig különösen nagy érdeklődés övezi, s természetesen most sincs ez másképp. Egy biztos, kemény összecsapás vár a csapatokra szombat este.A mérkőzést megelőzően Kari Brattset számolt be a hétvégével kapcsolatos várakozásairól:A két csapat a Bajnokok Ligájában legutóbb a 2015/2016-es idény negyeddöntőjében találkozott, akkor a győriek magabiztos kettős győzelemmel jutottak tovább.FTC-Rail Cargo Hungaria – Győri Audi ETO KC 18-31 (12-17)Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 40-23 (22-10)