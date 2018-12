Mackóval a szuri is elviselhetőbb - Félezer plüsst kapott a győri kórház

„Menjünk haza együtt" - ezt a szlogent választották az újabb macigyűjtésnek. A néhány évvel ezelőtti sikeres kampányt – melyben a mentőautókba gyűjtöttek plüssöket – tovább folytatva most kórház gyermekosztályainak gyűjtöttek macikat. Ezek talán elviselhetőbbé teszik a kórházi napokat, s aztán a picik haza is vihetik őket. „Egy nyolc éves fiú is elhozta a maciját: azt mondta, másfél éve a mentőautóban kapta, és sokat segített neki akkor. Most továbbadná azoknak a gyerekeknek, akiknek szüksége van rá" – mesélte Ladocsi Norbert, az akció ötletgazdája és lebonyolítója.A jó ügyekért mindig megmozdulnak a segítők: összesen 5240 plüss jött össze néhány hét alatt a két gyűjtőponton. Ebből múlt héten már a sopronikórház gyermekosztályára is vittek, januárban Mosonmagyaróvárra és Kapuvárra is kerül, öt másik megyében pedig az ottani intézményekbe is jutott a macikból. Csütörtökön a győri Petz-kórházban több mint ötszázat adtak át a Lurkó Alapítványnak. „Tizennyolc éves álmunk volt, hogy az önkéntes, segítő munka mellett valamilyen kis játék, ajándék várja az osztályra felvett gyerekeket" – köszönte meg a mackókat Zajovicsné Vizer Bernadett, az alapítvány vezetője.