Lomtalanítás és sor: a türelem lomudvart terem Ménfőcsanakon

Azt is jelezték előre, amikor meghirdették az akciót, hogy „a hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtőhelyen van lehetőség. Elhelyezhető: elektronikai, fém-, műanyaghulladék, nyesedék, építési törmelék, csomagolóanyagok, bútorok, berendezési tárgyak stb. Veszélyes hulladékot a kihelyezett gyűjtőponton nem lehet leadni."



A lomtalanításnál elsősorban a ménfőcsanakiakat szólították meg, de az otthoni hulladék lerakására elvben mindenki jogosult volt, aki győri. Egy biztos: már a nap elején látszott, hogy sokan lesznek. Olyan sokan lettek aztán, hogy az autósok kígyózó sorban álltak több száz méteren keresztül. Akkor ráadásul borzasztó meleg volt – jelezte olvasónk, aki felvételt is készített a kocsisorról –, s a délután négyórás zárásra egyre feszültebb lett a hangulat. Sokan kifordultak inkább a sorból, s elvitték máshová (vagy haza) az összekészített lomot.



A GYHG munkatársai állták a sarat, s azt is látták a helyiek, hogy a megtelt konténereket hozzák-viszik, hogy legyen hely az újabb adagoknak; idézték fel nekünk. Az igény azonban sokkal nagyobb volt, mint amit aznap ekkora kapacitással teljesíteni lehetett. Azt vetették fel, hogy ha egy ilyen nagyságú városrészben egyetlen nap kevés a lomtalanításra, nem lehetne-e megismételni vagy eleve kétnaposra szervezni az akciót.



Felkerestük először Szabó Jenő képviselőt, aki a lomtalanítást kérte a szolgáltatótól. Gyorsan válaszolt is: augusztus végén Ménfőcsanakon lesz még egy lomtalanítás, de – tette hozzá – a Pápai úti hulladékudvar szintén rendelkezésre áll, s állt egyébként aznap is azok számára, akik autóval érkeztek. Rengetegen megmozdultak a lomtalanítás hírére, ezt a képviselő is látta aznap, és ő ezt sikernek tekinti.



Hasonlóképpen sikeres akciónak könyvelte el a Győr-Szol a ménfőcsanaki lomtalanítást, idén eddig itt jelentek meg a legtöbben: 284 embert regisztráltak (ebben nyilván nincsenek benne azok, akik a sor láttán visszafordultak). Az adyvárosi lomtalanítás közelítette még meg ezt, ott 270-en voltak; Marcalváros I-en – szintén egy korábbi alkalommal – 200-an, Marcalváros II-n pedig 70-en. Ménfőcsanakon 29 tonna hulladékot vettek át, a zöme lom volt, illetve építési hulladék. A cég szóvivője hozzátette: mindenhol ugyanolyan kapacitással jelennek meg, s ez pluszszolgáltatás, amely leginkább azokat szólítja meg, akik nem tudják a lomot év közben a hulladékudvarok valamelyikébe elvinni, hanem kihasználják, hogy házhoz hozzák az „udvart". Hangsúlyozta ő is: a pápai hulladékudvar egész évben minden hétvégén és hétköznapokon is elérhető.