Licitáljon a BL-aranylabdára és zöld-fehér mezre - 700 ezer forinton áll a győri árverés

Itt tart a licit



Június 5.: íme, a második ajánlat, 700.000 forinton áll a licit.



Május 25.: megérkezett az első ajánlat, Olvasónk 500.000 forintot kínál a licitre.

Bejczy Józsefné Éva rendszeresen részt vesz mellrákszűrésen a győri Petz-kórházban. Reméli, minél többen követik a példáját. Fotó: H. Baranyai Edina

Danyi Gábor, Pozsgai Márta és dr. Drozgyik András az "aranylabdával" és Veronica Kristiansen aláírt mezével. Fotó: Bertleff András

Licitáljon az aranylabdára!



Aki licitálni szeretne, az online@kisalfold.hu e-mail címen teheti meg "tétjét". A kisalfold.hu-n folyamatosan közreadjuk, hol áll a jótékonysági árverés. Június 10-én zárjuk a licitet. Aki licitálni szeretne, aze-mail címen teheti meg "tétjét". A kisalfold.hu-n folyamatosan közreadjuk, hol áll a jótékonysági árverés. Június 10-én zárjuk a licitet.

Az utóbbi napokban többször foglalkoztunk a mellrákszűréssel. Elkeserítő adat, hogy a nők harmadaa mellrákszűrésen Győrben. A Petz-kórház ideiérthetően a mellrákszűrés fontossága volt fókuszban.A győri Aranyparton tartott rendezvény vendége volt Danyi Gábor. Az Audi ETO kézilabdacsapatának vezetőedzője nem érkezett üres kézzel. Hozta magával azt a kézilabdát, amellyel többek közt megszerezték a győri zöld-fehérek a Bajnokok Ligája trófeát két hete. Ez az egyedüli kézilabda, amit az aranykovács győri csapat játékosai aláírtak. Az eredeti terv az volt, hogy labdát tombolán sorsolják ki a Petz-kórház családi napján. A szervezők azonban nagyot gondoltak és jó cél szolgálatába állították az "aranylabdát"."Úgy döntöttünk, hogy a dedikált labda szolgálja a Petz-kórház pácienseit. Ezért licitre bocsátjuk" – kezdte Pozsgai Márta, a kórházzal együttműködő Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészségügyi Központ projektmenedzsere. Az iroda feladata az egészség megőrzése, az egészséges életmód népszerűsítése. Kiemelt céljuk, hogy minél többen vegyenek részt szűrővizsgálatokon.Amikor Danyi Gábor meghallotta, hogy mi lesz az "aranylabda" sorsa, rögtön az ügy mellé állt. Sőt, újabb zöld-fehér ereklyét ajánlott fel. "A döntő után megkértem a lányokat, hogy írják alá a mezüket. Ezek közül egyetlen pólón maradt meg a szignó mosás után, Veronica Kristiansen mezén. Ennek oka, hogy a vakszos mezeket különleges mosószerrel mossuk" – mondta Danyi Gábor. Maga az "aranylabda" is vakszos – utóbbit azért használják a kézisek, hogy jobban tapadjon a játékszer – és jól látszódnak rajta a Rosztov elleni csata nyomai. A licit nyertesének az Audi ETO igazolást állít ki, hogy a labdát használták az idei BL-döntőn. Danyi Gábor hangsúlyozta: "bízom benne, hogy a lelki gátak leomlanak és egyre többen vesznek részt tudatosan a szűrővizsgálatokon a jövőben".Az "aranylabda" és a Veronica Kristiansen szignózta mez kikiáltási ára 300 ezer forint. Bárhol álljon meg a licit, a Kisalföld alapítványa, a150 ezer forinttal kiegészíti a végső összeget. Szükség is van a nemes felajánlásokra, a Petz-kórház sebészeti osztály gamma kamerát készül beszerezni. A speciális eszköz a mellrákkal küzdő nők gyógyulását segíti. "A gamma kamerával az izotóppal jelölt, nem tapintható daganatokat és az őrszem-nyirokcsomót tudjuk célzottan, kis metszéssel, nagy pontossággal eltávolítani. Így a páciens biztosabb onkológiai kezelésben részesül és az operációt követően jobb esztétikai eredményben bízhat" – magyarázta dr. Drozgyik András, a Petz-kórház sebészeti osztályának orvosa."Köszönjük Danyi Gábornak és az egész csapatnak, hogy mellrák elleni küzdelemben segítik a kampányunkat. A múlt heti figyelemfelhívó cikkek után olyan nők is jelentkeztek mammográfiára, akik elhanyagolták a szűrővizsgálatokat korábban. Ezúttal is kérünk minden 45 és 65 közötti nőt, hogy éljenek az ingyenes szűréssel és adjanak maguknak komoly esélyt a gyógyulásra" – közölte prof. Oláh Attila, a Petz-kórház orvosigazgatója.