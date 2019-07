Lezárult annak a balesetnek a vizsgálata, amelyben rendőrautó ütközött Győrben

Szerencsére nem történt személyi sérülés abban a nádorvárosi balesetben, amelyben rendőrautó ütközött személykocsival két hónapja. Fotók: Tudósító

Ahogy májusban szinte végig, az idei tavasz utolsó napjaiban is szakadt az eső. Amikor május 29-én, szerda este 19 óra körül Nádorvárosban a rendőrautóval oldalról ütközött egy fekete színű személyautó, nehéz közlekedési viszonyok uralkodtak. A fények őszi szürkületet idéztek, az esőt mintha dézsából öntötték volna, így csúszott az út.Személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett a két kocsiban. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletének kérdésünkre adott rövid válaszából kiderül: a baleset szabálysértési eljárása lezárult. A vizsgálat megállapította, hogy a baleset a szolgálati gépjárművet vezető rendőr hibájából következett be. A járművezető felelősségre vonása megtörtént. Hogy ez mit jelent, a rendőrség személyiségi okok miatt nem részletezte.A karambol után a megyei rendőrség ügyeletese elmondta: a balesetet szenvedett rendőrök épp helyszínre tartottak, amikor ütközött a két kocsi. Olvasónk felvételein látszik, hogy miután a baj megtörtént, fényjelzés villog a rendőrautó tetején. Azt nem erősítették meg, hogy a közvetlenül az ütközés előtt használták volna a rendőrök a szirénát és a villogót. Ennek ellenére érdemes azzal foglalkozni, hogy mire figyeljünk, ha megkülönböztető jelzésű mentővel, rendőrautóval, tűzoltóval találkozunk. Két hete a 82-es főút veszprémvarsányi kereszteződésben fény- és hangjelzést adó mentő és személyautó. Az alárendelt úton érkező személyautó utasa elhunyt a már több emberéletet követelő helyszínen, a sofőrt mentőhelikopter szállította a Petz-kórházba.Hogyha szirénával, villogóval érkezik a jármű, az nemcsak a civil autóvezetőktől igényel fokozott figyelmet, hanem a megkülönböztető jelzést használó sofőrnek is ügyelni kell a balesetmentes közlekedésre. A megkülönböztető jelzést használó jármű sofőrje ugyan figyelmen kívül hagyhatja a KRESZ néhány szabályát (sebességhatár, követési távolság, elsőbbségadás, előzés), ám a vezetőnek mindig látnia kell, hogy a közlekedés többi résztvevője időben észleli-e az érkezését és segíti-e a haladását.Vagyis a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyeztetheti a megkülönböztető jelzést használó jármű. A sofőrnek meg kell győződnie arról is, hogy az útkereszteződésben megadják-e neki az elsőbbséget. Arra is figyelnie kell, hogy a hang- és fényjelzést együtt vegye igénybe. Ettől függetlenül, ha megkülönböztető jelzésű jármű jön, a haladását biztosítania kell a vezetőknek és a gyalogosoknak. Két szabály van, ami szirénával és villogóval sem hágható át: a rendőr jelzésére minden esetben meg kell állni, illetve a vasúti átjárónál a jelzőlámpa "szava" a döntő.