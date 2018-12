Létrával magyarázzák el a matekot Győrben

A Győri Tankerületi özpont pályázaton 56 millió forintot nyert jó gyakorlatok fejlesztésére és infrastrukturális beruházásokra a Klebelsberg özponttól. Ebből az összegből a Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola 4,2 millió forintot kapott három pályázatban, a sport és a matematikai kompetenciá fejlesztése mellett a tanuló érzékenyítésére a fogyatékkal élő mindennapjaival kapcsolatban.



Az iskola a testnevelésórákon egy magyar találmány, a Variálható Sport Létra 3D segítségével t hetes szökdelőprogramot vezetett be. A létrát szerdán módszertani konferencián mutattá be a győri és a szomszédos tankerületek intézményeiből érkezettnek. A nádorvárosi iskola biológiatanára, Kertész Tamás által alkotott eszköz használata fejleszti a gyerekek matematikai épességeit, alkalmazásával a sokak által nehéznek és elvontnak tartott tantárgy életszerűbbé, átláthatóbbá válhat. Mint elhangzott, a mozgással és játékkal összekötött tanulás által jobb eredményeket érhetnek el a diákok, és a matematika megszerettetésében is segít.