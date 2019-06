Lélekben Barnus is a segítőivel futott - nehéz sorsú győri kisfiú műtétjét támogatták

Nagy Mária a négyéves kisfiával, Vass Barnussal. Egy csehországi műtét segíthet. Fotó: Bertleff András

A focipályán bemelegítéssel kezdtek a futók, három táv közül lehetett választani, a legrövidebb 1,6 kilométer volt. Fotó: Bertleff András

– Nagyon jó érzés, hogy érte mozdulnak meg – mondta Töltéstaván a rajtot jelentő focipálya mellett Vass Barnabás édesanyja, aki tegnap a Facebookon is köszönetet mondott a FITTava – Mozdulj meg! szervezőinek és támogatóinak. A babakocsiban ülő gyermek feje ütemes mozgásba kezd, ha neki kedves zenét ismer fel – most, amíg beszélgetünk – anyukája szerint jól érzi magát, s ha igazán örül, még sikkantásokkal is felel a zenének, beszéd helyett. Próbál hangokat adni, s mérges, ha nem sikerül.A négyéves Barnus 25 hétre született, 750 grammal és 25 centivel. Újra kellett éleszteni, és összesen hat hónapot volt kórházban. Kéthetesen a szemét műtötték, mert megvakult volna. Három méteren belülre lát csak, szemüveggel. Apró babaként jobb oldali agyvérzést kapott. Bal lábán az izom feszül, bal keze gyenge és rágni sem tud: pépeset eszik. Gégeszűkülete miatt még egyszer újraélesztették csecsemőkorában, az oxigénhiánytól maradandó károsodása lett, élete így kezdődött.Egyéves volt már, amikor fejleszteni lehetett, s a szülőknek igen kedves Medveczky doktornő komplex terápiát javasolt. Barnus – aki addig csak forogni tudott – csodák csodájára 3–4 hónap alatt megtanult kúszni, mászni, felülni, kapaszkodva felállni. Volt tehát remény, nem kicsi, s látszott az is, hogy az állapota legalább nem romlik. De meg is állt ekkor ez a rohamos fejlődés. A Borsó Házba vitték a Tégy Jót Alapítvány segítségével, tavaly folytatódott a terápia, s ő most katonásan ismételgeti a felállást. Minden erejével járni szeretne, ha fogják a kezét, sikerül is pár lépést. Nagyon boldog lesz, de elfárad.– Sokat mászik föl-le, imád játszani az állatkáival, most a béka a kedvence. Énekeltem neki sokáig, mostanában inkább a YouTube-ot kéri. A villogós, zenélős játékokat is nagyon szereti, megtanulta, hogyan indíthatja be egy kézzel a zenét és a fényeket. Vidám és nagy akarattal bíró gyerek a Barnus – beszél a babakocsiban ülő kisfiúról, miközben kezével puhán a földet bámuló gyermek fejecskéjét cirógatja egész idő alatt. Néha leguggol, a nyakát csikizgeti az ujja hegyével, amitől olvadozva, nevetve néz fel Barnus, anya felé fordul, és egészen összeér az arcuk. Apu is itt van, szerényen nem szól, de melléguggol, „mostanában az apjának szinte jobban örül" – mondja mosolyogva Mária. Ölelkezik, birkózik velük Barnus otthon, ők a világa, akiket megismer.– Egy csehországi műtétre gyűjtünk, Ulzibat főorvostól kaptunk időpontot szeptemberre. Ő egy másik orvossal kifejlesztett egy módszert, amivel állítólag csodákat érnek el, csak feküdni képes gyerekek felültek, felálltak, el is indultak. A lényege, hogy a csontra letapadt izmokat kis metszéssel távolítja el, amitől fellazulnak, és talán sikerülhet a járás, a rágás, még a látása is javulhat. Körülbelül egymillióba kerülne a műtét és a szállás. Nem tudjuk, mi a legtöbb, amit elérhetünk, de jósolni nem szabad. Megmondom: ha én mindent elhinnék, amit jósolnak... Egy orvos azt mondta a születése után, hogy „a fia egy évig fog élni rongybabaként". És itt vagyunk.– De a világ nem érti. Volt, hogy egy másik anyukával beszélgettem a játszótéren, s amikor elmondtam, hogy koraszülött volt a kisfiam, kikapta a gyerekét a hintából, mert azt gondolta, elkap valamit. Megszólnak, mert babakocsiban tolom, odavetik, hogy miért nem tanítottam meg járni. S a neki való babaprogramokhoz ő már nagy. A négy fal között vagyunk.Amíg Máriával beszélgetünk, az első futók visszaérnek. Az öt töltéstavai hölgy – Mózer Melinda, Mózer Renáta, Szabóné Szemeti Éva, Kozákné Széles Laura és Ölvei Krisztina – először csak a futás öröméért szerették volna a Facebookon kimozdulásra bírni Töltéstavát és a környéket, s eközben a jó ügyet is felkarolták. Mózer Melinda elmondta: nagyon örül a 211 rajthoz állónak, hagyományteremtő az első alkalom, amit meglepően sok cég is támogatott. Végül egyébként csaknem 380 ezer forint gyűlt össze a Vass családnak, amelyet közvetlenül is segíthetünk. Vass Sándor számlaszáma: 11773377-01383.