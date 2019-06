Legyen még ötven évig táncfesztivál! - Mostantól egy hétig Győr a tánc fővárosa - fotók

Előttünk egy lány, aki nem akar részt venni az őt körülvevő társadalom képmutató viselkedésében, de nincs elég ereje önmagáért kiállni. Velekei László, a Győri Balett Harangozó-, Seregi-díjas koreográfusának Beethoven VII. szimfóniájára készült koreográfiájában ott látjuk saját - néha eltökélt, máskor botladozó - lépéseinket. Ezzel a darabbal, vagyis a Passage-zsal avatták februárban az új Nemzeti Táncszínházat Budapesten. Zajos sikert aratott. A győri közönség, illetve a 15. Magyar Táncfesztivál nyitónapjára érkező vendégek ugyanúgy tapsoltak. Nekik most van a premier. Egy hét mostantól a táncról (is) szól Győrben.A hivatásos táncegyüttesek legnagyobb országos seregszemléje a Magyar Táncfesztivál. A helyszín változatlan, de idén a városon belül több helyen – a győri színház nagyszínpadán, a Kisfaludy Teremben, a Győri Balett stúdiójában, a Széchenyi téren – hív majd táncra valaki. Sokfajta tánc lesz, nem csak balett: rock ’n’ roll party, hiphop, fotókiállítás, utcabál, sőt cirkusz is. A nyitónapon a Győri Balett mellett a Magyar Nemzeti Balett lépett fel a „A tökéletesség szédítő erejé"-vel; valamint a Háromszéki Táncegyüttes Vágják az erdei utat című darabját láthatták a nézők. A fesztivál felnőtteknek szóló fő sodrása mellett a Gyermek Táncfesztivál is jubilál idén: 5-ször döntenek majd arról, melyik előadás kapja az Arany Bab-díjat. De majd csak a végén.