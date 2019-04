Légvédelmi rakéta indítóállvány állt a Kazinczy-iskola sarkánál Győrben - fotók

Szerencsére ritkán fordul elő, hogy katonai járművek állomásozzanak Győr belvárosában. Most is békés, jó ügyről van szó. A győri gimnáziumban aalapításának 70. évfordulójára emlékeznek előadásokkal, kiállítással. Utóbbi április 23-ig megtekinthető. Az eseményt a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Közhasznú Szövetsége szervezte.A "katonai napot" a győri 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred bemutatója is színesítette, a győri honvédek több járművel érkeztek a győri iskolába. Ezek többségét az udvaron nézhették meg a diákok, aazonban nem fért be ide. Ezért "őrizte" a Kazinczy-iskolát a Szent István út mellett.