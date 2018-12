Legjobb vidéki recepciós különdíjat nyert a hegyeshalmi fiatal

A szállodavezető hívta fel a figyelmemet a versenyre, és én rögtön arra gondoltam, hogy ez jó tapasztalatszerzés lesz

Pósa Attila a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, és a Magyar Szállodaportások Aranykulcs Egyesületének közös szervezésű versenyén lett különdíjas. Fotó: Májer Csaba József

Hezitálás nélkül igent mondtam. Korábban csak kívülről láttam hotelt működni, bár minden tapasztalat számít: voltam már pincér és pultos is.

Mint a katonák, úgy állnak a recepciósok a pult mögött. Közben nagy a nyüzsgés, pörög az egész szálloda

- meséli Pósa Attila, aki arra a legbüszkébb, hogy a megmérettetés utolsó körébe is továbbjutott, ahol egy vígjátékhoz hasonló szituációt kellett megoldania: egy-egy akadékoskodó vendég kéréseire kellett a lehető legjobban reagálnia.Pósa Attila Hegyeshalomról származik, s Győrben végezte el a turizmus-vendéglátás szakot. Eddigi karrierje sorsszerűen alakult: a Famulus Hotelben töltötte szakmai gyakorlatát, ahol éppen akkor üresedett meg egy pozíció, amikor gyakorlati féléve véget ért.A hotel munkatársát leginkább az fogta meg ebben a szakmában, hogy az elegancia az információk bő ismeretével párosul, a recepció az a középpont, ahová egy vendég bármilyen kéréssel, óhajjal-sóhajjal fordulhat.- emeli ki Pósa Attila, aki távoli jövőjét Budapesten képzeli el, a külföldi munkalehetőségekről pedig úgy gondolkodik, hogy egyszer mindenkinek más országban is szerencsét kellene próbálnia, a vendéglátásban dolgozók főként azért, hogy nyelvi tudásukat kamatoztassák.A fiatal álma, hogy egyszer ötcsillagos szállodában dolgozzon, s addig is számára mindig az a legfontosabb, hogy a vendég mosollyal távozzon.A különdíjas recepcióst végül pályaválasztásáról kérdeztük. "Kiskoromtól kezdve mozdonyvezető akartam lenni, devolt, hogy amikor annak akartam jelentkezni, nem indult a képzés. Egyszer csak a szomszédban élő néni azt mondta, olyan a megjelenésem, mint egy szállodarecepciósé. Azt kérdezte, miért nem megyek vendéglátósnak. Kicsivel később megláttam egy elegáns hotel recepcióját, és összeállt a kép".