LED-falat avattak a győri digitális élményközpontban

Kara Ákos államtitkár mögött a nevezetes LED-fal, amely folyamatosan elemzi a városi szolgáltatásokat, segíti azok működését és lehetővé teszi az egységes irányítást. Fotó: Bertleff András

A Huawei Technologies felajánlásával a Mobility Győrben az országban egyedüliként tekinthető meg, hogyan működik egy okosváros irányítóközpontja. A LED-falat tegnap adták át sajtótájékoztató keretében. A cég Intelligens Műveleti Központja (angol nevének rövidítése: IOC) összegyűjti és koordinálja a városból érkező adatokat, például a térfigyelő kameráktól érkező információk alapján módosítja a közlekedési lámpák beállítását, arcfelismerő programok alapján elemzi egy-egy gyalogos mozgását, s ha gyanúsnak találja, mondjuk zsebtolvajlásra következtet, riasztja a rendőröket. Vagy éppen a hulladékgazdálkodást észszerűsítheti a beszerzett adatok alapján.Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár az átadón úgy fogalmazott: a kormányzat célja, hogy minden magyar család és település a digitalizáció nyertese legyen. Ennek részeként három digitális élményközpont áll fel az országban. Ezek közül a győri már működik, foglalkozásain pedig sok gyerek szerez digitális ismereteket. Arról is szólt, hogy a Mobility később a családok és az idősek felé is nyitna.Az Intelligens Műveleti Központ összegyűjti és koordinálja a városból érkező adatokat.Radnóti Ákos alpolgármester arról beszélt, hogy Győr élen jár az országban egy okosváros kialakításában. William Wu, a Huawei magyarországi igazgatója a LED-falat úgy mutatta be, mint egy város idegrendszeré-nek az agyát. A LED-falról részletesen Pierre Perron, a cég munkatársa beszélt. Mint mondta, a biztonság mindenekfelett. A rendszer rengeteg adatot tárol és elemez, látja például a rendőrautók útját, a közlekedési irányítók pozícióját, észleli, ha a városban csődület, tűz keletkezik, baleset van. A térfigyelők segítségével segíthet a futballhuliganizmus elleni küzdelemben is. Szavait azzal zárta: édesapaként azt reméli, ha két lánya valaha elveszik, egy olyan városban tűnik el, ahol ez a rendszer már működni fog, így öt perc alatt megtalálják majd őket.