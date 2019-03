Lébényi autópálya rendőrök - Hat rendőr már vallott, zárva a lébényi őrs

A parkoló üres, az ajtó zárva, nincs senki most a lébényi őrsön. Fotó: H. Baranyai Edina

1. Miért tartóztatták le őket? Az ügyészség bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz 2. Kik az érintettek? A Központi Nyomozó Ügyészség válasza alapján „a gyanúsítottak beosztotti állománykategóriába tartoznak, tiszti rendfokozatú nincs köztük". Van, aki több mint negyedszázada szolgált a rendőrségen. Az alosztályon összesen húsz ember dolgozott, csak a két vezető beosztású rendőr nem került gyanúba. A rendőrséget tegnap megkerestük több kérdéssel, például azzal, hogy a korábbi parancsnok viszi-e tovább a feladatot vagy újat neveztek ki; ha igen, ki az illető?3. Ki van most a rendőrőrsön? Az előbbi kérdés azért is fontos, mert két hete is azt láttuk, hogy „Zárva van és kihalt a lébényi rendőrőrs". Pénteken ismét megnéztük, tudnánk-e segítséget kérni, ha az autópálya melletti őrsön kopogtatunk, de a parkoló és az épület ugyanúgy kihalt volt, az ajtó pedig zárva. A rendőrségtől erre is vártuk a választ:4. A létszámot fel tudták-e már tölteni, hányan dolgoznak ott most? Kérdéseinkre ezt a választ kaptuk: „A lébényi autópálya-alosztály állományával kapcsolatos személyzeti intézkedések jelenleg folyamatban vannak. Az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron megyei szakaszán jelentkező közlekedésrendészeti, közbiztonsági feladatok zökkenőmentes ellátását a megyei rendőr-főkapitányság személyi állományával biztosítja."5. Mit kaphatnak a rendőrök, ha bebizonyosodik a velük szemben megfogalmazott gyanú? Az előnyért hivatali kötelességét megszegve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, azonban a büntetési tétel felső határa – figyelemmel a halmazati szabályokra – 12 év.6. Milyen indokkal tartóztatták le őket? Például az előbb említett büntetési tétel is nyomós érv volt. De talán még ennél is fontosabb a nyomozás érdeke, az, hogy ők ne tudjanak összebeszélni, az eljárást ne tudják semmilyen módon nehezíteni. Az eddig megjelent utolsó cikkünknél ott tartottunk, hogy a Győri Törvényszékről (ott tanácskozik az ügyükben eljáró katonai tanács) mindegyiküket börtönbekísérték, de a 18 érintettből 9 fellebbezett a letartóztatása miatt.7. Döntöttek-e már a fellebbezésekről? Ezt a kérdést már tegnap tettük fel a nyomozó ügyészség helyettes szóvivőjének. Dr. Costopulos Orestis helyettes szóvivő válasza alapján annyi tudható, hogy „a letartóztatás elrendelése ellen bejelentett védelmi fellebbezések eredménye még nem ismert".8. Tettek-e vallomást? Erre már konkrétabb válasz érkezett: a gyanúsítottak közül hatan vallomást tettek.9. Milyen bizonyítékok vannak ellenük? Hónapokon keresztül megfigyelték őket; a szakmán belül is úgy tudják, hogy „kőkemény" bizonyítékokat szereztek ez idő alatt. Van rendőr, akinél állítólag több tucat esetet rögzítettek.10. Szerettük volna végül még megtudni, hogy mely börtönökben vannak most a letartóztatott rendőrök. Azt ugyanis előzetesen tudtuk, hogy a győri börtön egyszerre ennyi embert külön-külön cellában nem képes elhelyezni, ezért több bv-intézetbe kell szállítani a rendőröket. „A nyomozás érdekeire tekintettel további információ jelenleg nem adható" – szólt az ügyészségi válasz.