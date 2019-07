Lánykérés koronázta a mérnökök diplomaosztóját Győrben - fotók

Hagyományosan a diplomaosztók sorában utolsóként, szombat délután rendezték meg a műszaki karok oklevél-átadó ünnepségét a Széchenyi István Egyetemen. Az eseményen több, mint háromszáz végzőst köszöntöttek, így idén is zsúfolásig telt az Győr Városi Egyetemi Csarnok szülőkkel, barátokkal, hozzátartozókkal, akik mind azért érkeztek, hogy tanúi legyenek az ifjú mérnökök, menedzserek, informatikusok első diplomás pillanatainak.Az ünnepséget Dr. Hanula Barna, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja nyitotta meg, majd Dr. Horváth Balázs, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar dékánja mondott beszédet. A dékán elsőként megköszönte a családtagok támogatását, amely révén pártfogoltjaik lelkes hallgatókból szakemberekké válhattak, majd rámutatott: ahhoz, hogy igazán jártasak legyenek a területükön, nem elég csupán a könyvek ismereteit magukba szívni. „Arról kapnak ma jogosítványt, hogy képesek mérnökként, menedzserként, informatikusként gondolkodni, képesek a szembejövő problémákat a tanultak alapján felismerni és megoldani. Arról azonban nem kapnak igazolást, hogy mindent tudnak. Legyen Önökben alázat választott hivatásuk iránt, hiszen az élet egy örök tanulás, így lehetnek csak öt-tíz év múlva sikeres szakemberek" – hangsúlyozta.A hallgatók nevében Hatvani Viktória, logisztikai mérnök szakos hallgató köszönt el az alma matertől. „Ez egy hosszú és kemény időszak volt, aminek köszönhetően mostanra megkaptuk a tudást, amivel egy biztosabb jövő útját alapoztuk meg magunknak. Ahogy Antoine de Saint-Exupéry kishercege is mondja, »Két-három hernyót el kell tűrnöm, ha meg akarom ismerni a pillangókat.« Biztosan jelenthetem ki, hogy mi, akik most átvesszük a diplománk, rengeteg kisebb-nagyobb hernyót eltűrtünk, de mindezt egy gyönyörű pillangóért tettük. Hazánk egyik legértékesebb diplomáját tartjuk kezünkben" – fogalmazott.Az ünnepség során több elismerés átadására is sort került. A Széchenyi István Egyetem Tehetségsegítő Tanácsának javaslatára a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. Genius Loci Díjat vehetett át az egyetem tehetségfejlesztő munkájának támogatásáért.Mint elhangzott, a vállalat rendszeresen részt vesz az egyetemisták számára szervezett szakmai fórumokon, konferenciákon, állásbörzéken, hallgatói versenyeken és sok gyakorlati- valamint álláslehetőséget kínál a jelenlegi és végzett hallgatóknak. Az oklevelet Mersics Gábor, a cég gazdasági igazgatója vette át.Számos végzett hallgatót is díjaztak az oklevelek átadása előtt. Pro Progressum Díjban azok részesülhettek, akik egyetemi pályafutásuk alatt kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtottak az Arrabona Racing Team, a SZEnergy vagy a SZEngine kötelékében, míg a Pro Auditoribus Díjat a Hallgatói Önkormányzatban illetve a különböző hallgatói szervezetekben végzett kiváló munka nyomán kaphatták meg az arra érdemesek.Az elismerések sorában külön színpadra szólították Szabó Veronika Anna gépészmérnök mesterszakos hallgatót, aki a Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 2019. évi tanulmányi díját vehette át. Az alapítvány a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar legkiválóbbnak ítélt tanulmányi eredményű hallgatóját 100.000 Ft egyszeri összeggel, valamint tárgyi ajándékkal is jutalmazta.Ezt követően került sor a diplomák átadására, ahol első ízben vehették át oklevelüket az angol nyelvű mesterszakokok nemzetközi hallgatói, így többek között járműmérnök és infrastruktúra-építőmérnök végzettek. A nemzetközi hallgatók összetartását jelzi, hogy nem csak a képzést sikerrel teljesítettek, hanem az eggyel későbbi évfolyam is részt vett az ünnepségen, hatalmas ovációval kísérve társaik pódiumra lépését.A legnagyobb taps azonban mégsem nekik járt. Amikor ugyanis Kovács Zoltán, levelező villamosmérnök hallgató átvette oklevelét, váratlanul a mikrofonhoz lépett és így szólt: “Szeretném megköszönni dékán uraknak, hogy életem egyik fontos napját a legfontosabbá tehettem", majd a teljes csarnok közönsége előtt, a színpadon kérte meg kedvese, Németh Beatrix kezét. „Beatrix, végigjössz velem életem rögös és kanyargós útján? Nevetünk és sírunk együtt örömünkön és bánatunkon?" – hangzott a kérdés. A publikum hatalmas elégedettségére a válasz pozitív volt, a nézők füttyszóval és vastapssal értékelték a romantikus gesztust.Így esett meg, hogy portálunk duplán gratulálhatott Kovács Zoltánnak, aki elmondta, mindez teljes meglepetés volt, szerelme minderről semmit sem sejtett. (Olyannyira igaz ez, hogy az ifjú menyasszonyt nem is tudtuk megszólaltatni, olyannyira az események hatása alá került.) Mint a frissen végzett villamosmérnök elárulta, a sikeres záróvizsgája után avatta be szándékába Dr. Kuczmann Miklós dékánt, aki örömmel adott lehetőséget a lánykérésre.Az eset nem mindennapi, korábban nem volt erre példa a Széchenyi István Egyetemen, az országban viszont igen: emlékezetes – annak idején nagy sajtóvisszhangot kapott -, hogy az egyik frissen végzett szegedi orvostanhallgató a diplomaosztón jegyezte el párját.