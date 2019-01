Kupakgyűjtő verseny egy jó célért: közel 9 ezer kilogrammal lett 3. a győrújbaráti Egy a világunk Alapítvány

Nagyon örültünk a helyezésnek. Bár elég későn hirdettek eredményt (január második hete környékén), mindenki, aki részt vett a gyűjtésben, illetve vállalta, hogy gyűjtőpontként működjön, gratulált, velünk együtt örült. Többen is mondták, hogy továbbra is gyűjtik majd a kupakokat, hiszen jövőre is szeretnénk nevezni

Meinert Szandra (balra) abdai otthonában zsákszám gyűltek az összefogást jelképező kupakok. Képünkön őt és Tremmelné Kovács Nórát láthatják. Fotó: Mészáros Mátyás

Egy kedves ismerősöm kisfia is jár az alapítványhoz. Így értesültem a kezdeményezésről, amihez azonnal csatlakoztam. Szinte minden abdai háztartásból érkeznek a kupakok, aki csak tud, segít

A kommunikátorok segítségével a sérült, beszélni nem tudó gyermekek azt érezhetik, hogy ők ugyanúgy részei lehetnek egy közösségnek, mint ép kortársaik. Fotó: Egy a világunk Alapítvány

A Tesco Ön választ, mi segítünk elnevezésű közösségi kezdeményezésében mi is részt veszünk (az összes győri és a csornai áruházban). Február 17-ig minden fizetés után egy zsetont kapnak a vásárlók a kasszánál, amit bedobhatnak a számukra szimpatikus projekt gyűjtőhengerébe. A legtöbb zsetont összegyűjtő program 400 ezer forint támogatást kap a Tescotól. Ha sikerül nyernünk, a nyári integrált tábor költségeit szeretnénk fedezni a díjból

- mondja Tremmelné Kovács Nóra, az alapítvány elnöke, aki szerint igencsak felkapott lett ez a megmozdulás, s ezt a számok is mutatják."Amikor először neveztünk, 4128 kilogramm kupakkal sikerült első helyezést elérni. Mostanra megdupláztuk a mennyiséget (8864 kilogramm jött össze), és ezzel tudtunk a dobogó harmadik fokára jutni" - teszi hozzá.Az összefogás ereje nem ismert város-, illetve országhatárokat: volt olyan budapesti család, aki 300 kilónyi kupakot juttatott el az alapítvány részére.Meinert Szandra, aki abdai otthonában rendezte kupacokba az alapítványnak gyűjtött kupakokat, Bécsből is kapott például egy-egy nagyobb adagot.- mesélte tavaly ősszel a Kisalföldnek Meinert Szandra, aki az Abdai Alkotó Kezek Egyesületet vezeti.Tremmelné Kovács Nóra a helyezés kapcsán még azt emelte ki, hogy minden befolyt segítséget a hangadó gépekre, és az azokhoz tartozó játékokra szeretnék fordítani, így kialakulhat egyfajta kölcsönzési rendszer azok között a családok között, akik aktívan járnak az alapítvány programjaira (jelenleg 13 család).Egy-egy ilyen gép minimum 100 ezer forintba kerül, így minden támogatásnak szívből örül az alapítvány. A kommunikátorok segítségével a sérült, beszélni nem tudó gyermekek azt érezhetik, hogy ők ugyanúgy részei lehetnek egy közösségnek, mint ép kortársaik. A Győri Lions Alapítvány egy tavalyi pályázat kapcsán 400 ezer forint értékben támogatja az Egy a világunk Alapítványt, akik ezt az összeget szintén az említett gépekre fordítják.Február 17-ig most nemcsak kupakokkal, hanem zsetonokkal is becsatlakozhatunk az alapítvány gyűjtésébe, ám ez egy teljesen más akció.- mondja végül Tremmelné Kovács Nóra.