Különleges nyári képzési program, Audi Development Camp a győri egyetemen

Az Audi Development Camp szervezői, Kolossváry Tamás, Bodor Evelin, Oláh Dominika és Németh Péter. Fotó: Májer Csaba József

A kis világtalálkozónak is beillő, nagy sikerű Formula Student Symposium után, ahol a motorsport és a motorfejlesztés világelitjével találkozhattak európai Formula Student (FS) csapatok tagjai Győrben, ismét különleges, forradalmian új képzési programot szervez a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának fiatal, ambiciózus csapata az Audi Hungaria Zrt.-vel közösen. „Audi Development Camp"-et rendeznek nemzetközileg elismert mentorok részvételével.Az Audi Development Camp szervezőivel, Kolossváry Tamással, Bodor Evelinnel, Németh Péterrel és Oláh Dominikával a Járműfejlesztési Tanszéken beszélgettünk. A fiatalok elmondták, gőzerővel dolgoznak azon, hogy ismét egy unikális, ráadásul ingyenes program valósulhasson meg a győri campuson június 24-től négy héten át. Az első tehetségfejlesztő táborban húsz egyetemi hallgató vehet részt, akiket egyféle felvételi procedúra alapján választanak ki. Lesznek közöttük járműmérnök és villamosmérnök mesterszakos hallgatók ugyanúgy, mint alapszakos hallgatói kiválóságok.Az első Audi Development Camp még kísérleti jellegű lesz, egyelőre a hosszútávra tervezettnél kisebb volumenben, de jövőre már szeretnék bővíteni a részvevők számát és a kínálatot egyaránt. Persze, a program már most is nyitott lesz a hazai és a közép-európai műszaki egyetemek hallgatói számára, a mentorok között pedig a motorfejlesztés világelitjébe tartozó szakemberek az első alkalommal is megjelennek. Itt lesz Luca Marmorini, aki a Forma-1-ben, a Ferrari csapatnál volt motorfejlesztésértfelelős vezető hosszú időn keresztül, és a Toyota F1-es projektjében is részt vett. A másik legenda, Norbert Gatzka szintén az F1-ben dolgozott, a BMW motorfejlesztője volt. Mindketten részt vettek a Formula Student Symposiumon is.A programot a Széchenyi István Egyetem az Audi Hungariával közösen szervezi. Hibridhajtáslánc fejlesztés lesz az ötfős csapatok feladata: egy alapmodellt kell tovább fejleszteniük, különböző innovatív mérnöki megoldásokat alkalmazni abban a virtuális térben, ami szoftvertámogatással a rendelkezésükre áll. A komponens design adatait járműszimulációs programba illeszthetik. Virtuális térben versenyeznek, és az lesz a döntő, hogy a csapatok milyen köridőt teljesítve tudnak végigmenni a tesztpályán, miközben meghatározzák a jármű maximális széndioxid kibocsátását.Ez a fajta oktatási modell teljesen új a régiónkban. A modulok között lesz termomenedzsment, végeselem- és töltőcsere szimuláció, irányítástechnika egyaránt. A modulokhoz pedig támogatás jellegű gyakorlati oktatás, mentorálás járul, csapatmunka-oktatás-prezentáció kombinációban, audis és egyetemi kollégák, oktatók, PhD hallgatók részvételével.Akik elvégzik a tehetségkutató tábort, együtt dolgozhatnak nemzetközi szaktekintélyekkel, mentorokkal. Előnyt élvezhetnek, ha audis, kiemelt gyakornoki pozíciókra jelentkeznek, illetve a szakmai gyakorlatot is teljesíteni tudják. Az Audi Development Campnak a Menedzsment Campus új épülete ad otthont.