Közösen álmodtak játszóteret építészhallgatók a nyúli gyerekekkel

A tábor végén pedig maguk kalauzolták szüleiket az elkészült elemek mentén, kézen fogva a büszke táborvezetőkkel. A nyúli önkormányzat és az egyetem közötti példaértékű együttműködés korábban a hangulatos falu településfejlesztésére is kiterjedt.„Kedves Látogató! Az itt megvalósult installáció a nyúli Pilinszky János Általános Iskola diákjainak és a Széchenyi István Egyetem építészhallgatóinak közös munkája, amely a Gyermekekkel a közösségért pályázat támogatásával jött létre" – hirdeti a felirat Nyúlon, az Ady utcai játszótéren. A táborzáró ünnepség előtt vagyunk, a szervezők a résztvevő gyerekek szüleit, a falu és az iskola vezetőit, valamint az egyetem oktatóit várják, hogy együtt mutathassák be az elkészült játszótéri elemeket. A gyerekek már nagyon izgatottak. A táborban az építészhallgatók instrukcióit kiegészítve önmaguk is részt vehettek az installációk tervezésében, elkészítésében, most pedig bemutathatják a vendégeknek az új elemeket.Az „Átváltozó Placc" alkotótábor vezetői Geyer Dorottya és Zentai Fruzsina, a Széchenyi-egyetem osztatlan építészképzésének végzős, ötödéves hallgatói voltak, a tábor ötlete pedig az Épülettervezési Tanszék és a Nyúli Önkormányzat együttműködésének részeként merült föl korábban. A napközis tábort meghirdették az iskola diákjai között, egy pályázatot is sikerült elnyerni hozzá, az Épülettervezési Tanszékről pedig több hallgató is szerepet vállalt a táboroztató csapatban. A gyerekkel közösen tervezték át és építették meg az új játszótéri elemeket. Egy színes kötélerdő lett a központi találkozóhely a játszótéren. Felöltöztettek egy fát, napocskás-holdas bújókát fontak, függőágyat készítettek, a focikapura és a ping-pong asztalra egyedi hálók kerültek, elöregedett asztalt újítottak fel, mind-mind közösen a gyerekekkel. Tizenhárom, harmadik-hatodik osztályos diák vett részt a napközis táborban. Az óriás függőágyat például öt lány tervezte és fonta meg. Hogy mennyire jól sikerült, jelzi, hogy egymásnak adják át a helyet, folyamatosan használják a gyerekek.Dorottya és Fruzsina a lehető legjobb döntésnek tartják, hogy a Széchenyi-egyetem építészmérnöki karát választották, mert nagyon jó közösséget alkotnak az évfolyamban, ilyen valós projektekben vehetnek részt, mint a nyúli is, és folyamatos támogatást kapnak oktatóiktól. A diploma után mindketten építészként szeretnének elhelyezkedni, és az is biztos, hogy ha lehetőségük lesz rá, a táboroztatást is közösen folytatják a jövő nyáron.„A kiskomplexnek hívott Komplex tervezés I. tárgyban Nyúl egy kis szegletével foglalkoztunk, egy másik játszóterével korábban, és a hallgatók sokféle tervet készítettek. A közös munkára párokba álltak, így Fruzsi és Dorottya is egy csapatot alkotott. Az ő elképzelésük az volt, hogy a gyerekekkel együtt újítanak majd fel egy másik játszóteret, és ennek érdekében elkészítették egy nyári napközis alkotótábor tervét. Ez annyira megtetszett az oktatóknak és az önkormányzati vezetőknek, hogy úgy döntöttük, egy év múlva elősegítjük a megvalósulást. Sikerült is végigjárni ezt az utat a hallgatók szorgalmas munkájával. Pályázatot is nyernünk, és a projekt tervét az egyetem és a Miniszterelnöki Hivatal is támogatta" – mondta Czigány Tamás DLA, az Épülettervezési Tanszék vezetője.A polgármester, Schmiedt Henrik is örömmel fogadta a hallgatók kezdeményezését. „Látszik, hogy azonnak birtokba is vették, és beélik a teret a gyerekek" – kommentálta a látottakat. Őt is invitálták aztán a tábor résztvevői egy kis tárlatvezetésre. „Ez egy kötélerdő, és úgy kellett csinálni, hogy itt átdobtuk, kellett köré tennünk egy hurkot és még egy hurkot, és fölhúzni. A madzagokra pedig cetliket raktunk, és ráírtunk, hogy mi volt a legjobb élmény a táborban". „Nekem beugrott az, hogy nevezzük el ezt a színesbe öltöztetett fát, és az egyik kedves ismerősömről neveztem el. Judit fa lett a neve. Mivel már idős fa, ha valaki szeretné, magázhatja is, és Judit néni fának hívhatja. A zöld és a piros szín egymás mellett véletlenül lett olyan, mintha dinnye volna, és a piros kötélen a fekete pöttyök a dinnye magjai". Ezekkel a kommentárokkal kalauzolták végig a játékelemek között a vendégeket a gyerekek. Látszott az arcukon, hogy nagyon élvezték a tábort, és büszkék is az alkotásaikra. A tanszékvezető pedig a hallgatóira, akik ismét egy valós projekt részesei lehettek, immáron sokadszor az építészképzés során.