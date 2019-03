Közös bakelites zenehallgatás lesz az Ivan & The Parazol zenekarral Győrben - Interjú a frontemberrel

Egészen más élmény

Tavaly már volt hasonló eseményekre példa, amikor szeptemberben hat városban mutatta meg nagy sikerrel új albumát a Margaret Island.

Akkor Füstös Bálint, az együttes gitárosa azt nyilatkozta a Kisalföldnek, hogy "a bakelit közösségi élménnyé formálja a zenehallgatást. Leülünk, és nem kalandozunk el úgy, ahogy azt akkor tesszük, amikor a mobilunkon hallgatunk valamilyen zenét. Ez így egészen más élmény. Nem jönnek közben üzenetek vagy értesítések".

A Lemezjátszó nevű programsorozat két évvel ezelőtt indult a budapesti B32 Galéria és Kultúrtérben, ahol havi egy-két alkalommal egy ismert zenész kedvenc albumát játsszák le bakeliten. A dalok között és után Horváth Gergely rádiós szakember beszélget a zenésszel - közösen boncolgatják a számokat, az azokhoz fűződő történeteket.Ezúttal azonban nem más szerzeményeit, hanem saját dalait kommentálja az Ivan & The Parazol., de a rajongók már 14-én és 19-én is végighallgathatják a számokat Ivánék társaságában.Előbbi Lemezjátszó-est a B32 Galéria és Kultúrtérben, utóbbi pedig Győrben, a Rómer Házban lesz. Mindkét esemény egy-egy rövid akusztikus koncerttel zárul, az együttes előad pár új dalt.Mielőtt még ott találjuk magunkat a 19-i rendezvényen, Vitáris Ivánt, a zenekar frontemberét kérdeztük az új albumról, a tavaszi koncertekről, és minden másról.Sold out bulikAbszolút. Szerintem a vidéki koncerthelyszíneink közül - lelki és üzleti szempontból is - Győr teljesít a legjobban. A Rómer Ház létrehozott egy kis kulturális szigetet. Mindig sold out bulikon zenélhetünk náluk. Minden negatív felhang nélkül mondom, de "Győr az új Pécs".Minden kiadványunk elérhető fekete lemezen. Az egész zenekarhoz közel áll a bakelit, én gyűjtöm is a lemezeket. Felhajtok mindent, ami régi, ami különleges, magyar vagy épp külföldi. Pár száz lemezem biztosan van már. Szerintem ez a legromantikusabb formája a zenehallgatásnak. Szó szerint helyet foglal az életünkben."Whatever happens in London, stays in London"Áprilisban indul egy közös EU turné a The Virginmarys zenekarral. Négy németországi helyszín után belecsapunk a saját bulikba: Párizsban, Londonban, Amszterdamban. Majd itthon lesz egy nagyobb lemezbemutató koncertünk. Nyár elején pedig Amerikába és Oroszországba utazunk zenélni. Utóbbi azért is izgalmas, mert ott született a nagymamám, és néhány rokonom Moszkvában él mai napig. Ilyen ágon orosz származású vagyok, bár ez a nevemből is kiderülhet... Szóval a sokféle úti cél miatt jól össze kell boronálni a produkciós részét a dolognak, össze kell hangolni a részleteket. Fontos kérdés például, hogy minden cuccunk időben megérkezzen.Tele lesz modern dolgokkalÚgy szerveztük az idei évet, hogy az elején ne legyen túl sok minden, így már rápihentünk a tavaszi, pörgősebb időszakra. Direkt úgy szerettük volna, hogy áprilisban induljon be a gépezet, úgyhogy nem lesz szükség különösebb pihenésre.Ez is egy angol nyelvű lemez lesz, a Los Angeles-i EastWest Sounds stúdióban vettük fel, ami hatalmas élmény volt. Tele lesz modern dolgokkal. Lényegében körbeért az első három lemez, és a negyedik egyfajta átmenet lesz majd.