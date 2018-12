Közmeghallgatás Győrben - Bácsai, pinnyédi, adyvárosi, jancsifalui felvetések is elhangoztak

A közlekedési problémák uralták a győri közgyűlés idei, csütörtökön megtartott közmeghallgatását. Ilyen panasszal fordult a képviselő-testülethez Szebik György is, aki rettenetesnek nevezte az Urbantsok utcai zajterhelést. Magyarázatként kifejtette: az utca 300 méteren párhuzamosan fut a Győr–Budapest vasútvonallal, s a házaktól 30 méterre lévő síneken évente 70 ezer vonat halad keresztül. Abban kért segítséget, hogy az önkormányzat járjon közbe a MÁV-nál egy zajvédő fal építéséért. Borkai Zsolt polgármester erre ígéretet tett, de jelezte, nem tudni, mi lesz a megkeresés eredménye. Járhatatlan az utca

Gábriel László azt nehezményezte, hogy idén a csatorna- és az ivóvízvezeték cseréjével ugyan elkezdődött a Pusztaszeri utca felújítása, de a télre olyan állapotok maradtak, hogy szinte lehetetlen közlekedni. Prédl Antal, a városi útkezelő szervezet vezetője válaszában azt ecsetelte, hogy a teljes utca felújítására sor kerül az Ipar utcától a hőszolgáltató bejárójáig, de a kivitelezést csak a jó idő beköszöntével, tavasszal lehet elkezdeni. A munkálatok várhatóan három hónapot vesznek majd igénybe, s a lakókat zavaró zaj utána a jó minőségű aszfaltburkolat hatására remélhetőleg csökkenni fog.



Bercsényi Péter többek között arra volt kíváncsi, hogy megvalósul-e a 20 tonnánál nehezebb tehergépjárművek kitiltása a Széchenyi hídról. Erre a kérdésre is Prédl Antal válaszolt. Elmondta, hogy a 813-as főút – a keleti elkerülő – megépülésével erre megnyílt a lehetőség, s a kitiltás 22 órától 5 óráig érvényben is van, más időszakban azonban nem, mert a városnak is működnie kell valahogy.



Hevér Istvánné a 11-es helyi járatról beszélt. Szerinte régen, amikor a busz 20 percenként járt, jobb volt a helyzet, jelenleg viszont gyakori a zsúfoltság, és a járművek műszaki állapota is rossz. Borkai Zsolt erre kifejtette: a járatsűrűség felülvizsgálata most van folyamatban, emellett pedig reméli, hogy az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. új buszok vásárlásával igyekszik emelni a színvonalat. „A város ezt jogosan várja el" – szögezte le. Két parkolólemez

Balla Jenő többek között az Adyvárosba tervezett parkolási létesítményekről beszélt. A polgármester válaszából kiderült, hogy a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház mellé építendő parkolólemez jól áll, s a közeljövőben a megvalósulhat, a Kuopio parki parkolólemezre kiírt közbeszerzésre viszont olyan magas árajánlatok érkeztek be, hogy felül kell vizsgálni a beruházás műszaki tartalmát. Jelezte ugyanakkor, hogy a közpénzből épített parkolási építmények használatáért fizetni kell, mert „nem állampolgári jog, hogy garázst építsünk".



Farkas Attiláné és Jakatics László egyaránt a bácsai Egres köz felújításáért emelt szót. Szerintük csak a lakók áldozatvállalásának köszönhető, hogy az utcában egyáltalán lehet közlekedni. Borkai Zsolt megígérte, hogy felmérik a teendőket és a költségeket, míg Prédl Antal jelezte: az utca rendkívül szűk, emiatt számos műszaki problémát kell megoldani, s még területkisajátításra is szükség lehet. Pinnyéd kertváros marad

A közmeghallgatáson persze más témák is előkerültek. Porubszkyné Vécsei Piroska például a marcalvárosi kiserdőért emelt szót, és azt kérte ne értékesítsék a területet. Borkai Zsolt hangsúlyozta: az önkormányzatnak nincs ilyen szándéka.



Jenei Ferenc, a Lehet Más a Politika győri elnöke jelezte, hogy pártja magánszemélyek, civil szervezetek összefogásával ezer fát szeretne elültetni Győrben jövőre, amihez kérte az önkormányzat támogatását. „Minden segítséget szívesen veszünk, főleg ha nem politikai alapon történik" – reagált a polgármester.



Dr. Süle Edit és Tamás Péter pinnyédi zöldterületekért és a beépítések miatt aggódott. Borkai Zsolt erre azt mondta: a városrészt szeretnék kertvárosi, családi házas övezetnek megtartani, de emellett építkezési blokádot sem akarnak hirdetni. Hozzátette: Pinnyédről jelenleg csak egy úton közelíthető meg a város többi része, s azon vannak, hogy ezt a számot növeljék.



