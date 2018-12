Közgyűlés Győrben: a változtatási tilalom nem bunkósbot - fotók

Három kitüntetett



Borkai Zsolt polgármester az ülésen adta át Győr megyei jogú város „Nemzetiségekért" díjait. Az elismerést Ferenczi Tamásnak, a győri német önkormányzat elnökének a területi és a helyi német nemzetiségi önkormányzatokban végzett munkájáért, a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolásáért, Kollár Urszula Bozennának az országos és a helyi lengyel nemzetiségi önkormányzatokban, a nemzetiségi civil szervezetekben végzett munkájáért, a lengyel kultúra és hagyományok ápolásáért, míg Molnár Zsoltnak az örmény nemzetiségi önkormányzat munkájának és rendezvényeinek támogatásáért ítélték oda.

Idei utolsó rendes ülését tartotta a győri közgyűlés csütörtökön, amelyen a képviselők 20 igennel, egy tartózkodás mellett fogadták el a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltségének beszámolóját. Ebben többek között az szerepelt, hogy idén október 31-ig 901 káreseményhez kellett kivonulni a Győri, a Téti és a Pannonhalmi járás területén, ezek közül 252 esetben tűzoltás, 649 esetben műszaki mentés volt a feladat. Sári Ákos alezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettese prezentációjából kiderült, hogy a műszaki mentések magas számát elsősorban a viharok magyarázzák, a tűzoltókat nagyon sokszor hívták vízkárokhoz, fakidőlésekhez. Az arány egyébként Győrben is hasonló: itt 155 tűzeset és majdnem háromszor annyi (437) műszaki mentés történt.Ennél nagyobb vita alakult ki a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer működéséről szóló napirendi pont tárgyalása során. Pollreisz Balázs (Magyar Szocialista Párt) felhívta a figyelmet a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) saját megállapításaira, így a likviditási nehézségek miatt megemelt folyószámlahitel-keretre, a folyamatos – munkaerő-kölcsönzéssel és ukrán dolgozók alkalmazásával is nehezen kezelhető – munkaerőhiányra. Szerinte az állami „kukaholding", az NHKV Zrt. nagyon rosszul működik. Borkai Zsolt polgármester (Fidesz–KDNP) jelezte: bár vitás kérdések továbbra is vannak, ugyanakkor az NHKV 600 millió forintot utalt át nemrégiben a GYHG-nek, így már nincs tartozása. Szerinte munkaerőhiány szinte minden területen tapasztalható, ami pozitív abból a szempontból, hogy jelzi, az emberek válogatni tudnak a lehetőségek között. Dézsi Csaba András (Fidesz–KDNP) az elmúlt napokhoz hasonlatos stand up comedyhez hasonlította a baloldali megnyilvánulást.A képviselők elfogadták azokat az újabb, ménfőcsanaki változtatási tilalmakat is, amelyekről szerdai számunkban írtunk. Eszerint a Metro áruháztól a Győri út felé eső, még beépítetlen területen, valamint két ingatlanon és egy kisebb övezetben a Hegyalja utca és a Népfőiskola utca között, a Tűzkő-kert utcánál az új rendezési terv elfogadásáig, de legfeljebb két évig tilos telket kialakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, elbontani, valamint más, építésügyi engedélyhez nem kötött, értéknövelő változtatást végrehajtani.A napirend kapcsán vita alakult ki. Neupor Zsolt (Demokratikus Koalíció) úgy vélte, az önkormányzat bunkósbotként használja ezt a korlátozó eszközt, s emlékeztetett arra, hogy az első tilalmak elrendelésekor, még tavaly mindössze három hónapos időszakról volt szó. Borkai Zsolt nem értett egyet ezzel a vélekedéssel, és azt hangsúlyozta: az intézkedés a készülő új rendezési terv miatt szükséges.A képviselők módosították az elismerési rendeletet és felemelték a kitüntetetteknek járó, 15 éve változatlan jutalmakat. A jövőben például a díszpolgári címért egymillió, a Pro Urbe Győr Díjért félmillió, a Szent László Éremért 400 ezer forint jár (valamennyi összeg bruttó).A közgyűlés 19,5 millió forint támogatást szavazott meg a győri püspökségnek egy keresztút létrehozására. A 14 stációt a Káptalandomb, Jedlik Ányos utca, Dunakapu tér, Stelczer Lajos utca, Széchenyi tér, Fazekas köz, Liszt Ferenc utca, Széchenyi tér, Kazinczy Ferenc utca, Bécsi kapu tér, Káptalandomb útvonalon helyeznék el. Pollreisz Balázs azt javasolta – hiába –, hogy a pénzből inkább a meglévő, Kálvária utcai kálváriát újítsák fel.A grémium döntött arról is, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnak 15 évre bérbe adja a Töltésszer utcai volt pártcsónakházat havi 420 ezer forint plusz áfáért. Az együttesen 75,6 millió forint plusz áfát egy összegben kapja meg a város még idén december 31-ig. Az ingatlant a megyei önkormányzat vízi és kerékpáros turisztikai projektekhez használja majd.