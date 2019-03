Közgyűlés Győrben - Több bűncselekmény Győrben, 13 milliós jutalom az Audi ETO kézilabdásainak

Nem sikerült tartani a regisztrált bűncselekmények csökkenő tendenciáját"

– állapította meg Váczi Attila győri rendőrkapitány a győri közgyűlés pénteki ülésén. Beszámolója szerint a 2017-es 2896-tal szemben 3782-es szám került a győri statisztikába, ami csaknem egyharmados növekedést jelent. A rendőri vezető hozzátette, hogy az emelkedés ugyan a tavalyelőtti rendkívül alacsony értékhez képest jelentős, de az érték így is az elmúlt nyolc év legalacsonyabbja.Összességében nőtt a közterületen elkövetett és a kiemelten kezelt bűncselekmények száma is a városban, ugyanakkor a lakosságot leginkább irritálóké csökkent: a rablásoké 13-ról nyolcra, a kifosztásoké 18-ról 14-re, a testi sértéseké 195-ről 128-ra, a garázdaságoké 102-ről 69-re, a gépjárműfeltöréseké 56-ról 51-re, a rongálásoké 128-ról 113-ra. A kapitány figyelemre méltó eredményként értékelte, hogy kétszer annyi drogterjesztőt sikerült eljárás alá vonni Győrben 2018-ban, mint 2017-ben, emellett 30 százalékkal több eljárás indult kábítószer-birtoklás miatt. A beszámoló szerint a rendőrkapitányság nyomozási eredményessége a tavalyelőtti 57,4-ről 49 százalékra esett vissza, ami célirányos intézkedéseket tesz szükségessé idén.Több negatív fejlemény következett be a közlekedés terén is. A kapitányság illetékességi területén 393 személyi sérüléses baleset történt az elmúlt évben, ami 19 százalékos növekedést takar 2017-hez képest. A megsérült személyek száma 467-ről 527-re emelkedett. Az egyetlen kedvező változás, hogy 13 helyett hét halálos ütközés következett be, igaz, ez a vidéki részeknek köszönhető, mert Győrben éppen kettőről négyre nőtt a szám. A városban a legtöbbször a Szent István, a Fehérvári, a Baross Gábor és a Szigethy Attila úton helyszíneltek.Elhangzott az is, hogy 35 illegális migránst fogtak el tavaly Győrben és környékén az egy esztendővel korábbi 45-tel szemben, háromnegyedük vasúton próbálta elhagyni az országot. A 2015-ös csúcs idején 1203 szerepelt a rubrikában.A testület több tagja szólt hozzá az elhangzottakhoz, köztük Radnóti Ákos alpolgármester (Fidesz–KDNP) szoros együttműködést kért a hulladékkommandó munkájában a rendőrségtől, míg Kovács Tamás (Fidesz–KDNP) és Glázer Tímea (Demokratikus Koalíció) nagyobb közterületi jelenlétet kért. A közgyűlés egyhangúlag fogadta el a rendőrkapitányság beszámolóját, csakúgy, mint néhány perccel később a közterület-felügyeletét. Ahogy olvashatták , a szervezet több közlekedési és köztisztasági szabálysértővel szemben intézkedett 2018-ban, mint 2017-ben, a kerékbilincselések száma például hatodával emelkedett.A vitában Radnóti Ákos kijelentette: még nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a hulladékkommandóra, s ebben a munkában határozottabban számítanak a polgárőrségekre.

Zéró tolerancia van ezen a téren, de lakossági együttműködés nélkül ez nem fog menni"

– hangsúlyozta, utalva a szelektív szigetek gyakran szemetes környékére. Megjegyezte azt is, hogy évente 60–70 millió forintba kerül az illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása.A közgyűlés jóváhagyta a stratégiai zajtérképre épülő intézkedési tervet és a sportpályázati keret felosztását is.A testület 13 millió forint támogatást szavazott meg a női kézilabda Magyar Kupát nemrégiben 14. alkalommal elnyert Győri Audi ETO KC-nak a kimagasló teljesítmény elismeréseként.A képviselők szintén döntöttek arról, hogy a Generációk Házát a következő öt évben is Kokas Éva vezetheti.