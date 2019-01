Közelebb az egyenruhához

Többek özt intézkedés-technikai és kutyás bemutatóval, a rendőri munka látványos részével csalogattá a szakmai felé a fiatalokat. Váczi Attila, a Győri Rendőrkapitányság vezetője is ezt emelte ki: a fiatalokkal megszerettetné egy-egy ilyen napon a rendőri munkát, olyan szituációkkal, amivel a mindennapok során nem találkoznak.



„Az érdekes és szép elemek motiválhatjá őket arra, hogy ésőbb sorainkba tudjuk őket" – mondta. Hozzátette, a mű ödő épességü érdekében is fontos az állomány biztosítása, a hivatás megszerettetése.„ özelebb hoznánk a gyerekeket az egyenruhához."



Tóth Attila alezredes, a Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetője hozzátette, az utánpótlás a rendészeti szakgimnáziumokból és a Nemzeti özszolgálati Egyetemről érkezik. A rendezvényen a jelentkezés feltételeiről és a felvételi eljárások menetéről is betekintést kaptak a fiatalok. A megyében önnyebb a helyzet, hisz a csornai Hunyadi- és a győri Bercsényi-iskolában is indultak rendőri pályaorientációs osztályok.