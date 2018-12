Kocsis Rozi videóban mesél a Bábtáncoltató Betlehem kiállításról a Vaskakas Bábszínházban

A bábtáncoltató betlehemes nagy rokonságban van a bábművészettel, a bábosokkal. Itt azonban a bábmozgató - a katona - nem nagyon látszik. A Betlehem mögött ül, és alulról mozgatja a bábokat, dalokra, népi vagy vallásos énekekre. Ezért is hívjuk bábtáncoltatásnak

Az éneklés végigköveti a népi változatban megfogalmazott betlehemi történetet. A színésznő közben teát főz, ennek rituáléja maga a játék. A bögre, a kiskanalak, a mézcsöpögtető bábuként elevenednek meg, ezt tárgyanimációnak nevezzük. Ahogy a színész használja, mozgatja, úgy lesz a figura az, ami.

Az alma például nagyon szép szimbólum. Annyi fele szokás vágni, ahányan a családban vannak. És ha közösen elfogyasztjuk, együtt leszünk majd, és újra találkozunk.

- mondja Kocsis Rozi, a Vaskakas Bábszínház igazgatója."Már nekünk is volt több betlehemes játékunk., és advent idején többször is fog: december 16-án 11 órakor, 22-én 17 órakor, és 23-án kettőt is (11 és 17 órakor). Előtte-utána megtekinthető a kiállítás is" - teszi hozzá az igazgató.Ha már tárgyak, akkor érdemes néhány szót szólni a kiállítás "főszereplői" mellett megtalálható szimbólumokról is: a Bábtáncoltató Betlehemek mellétettek a Marcali Múzeum munkatársai.A Vaskakas munkatársai közösen is szoktak ünnepelni. Kocsis Rozi erről azt mesélte, hogy annyi ötletet és szeretetet fordítanak a közönségre, hogy december 20-a körül - a társulati ülésen - jut majd idő kicsit ünnepelni. Készülnek meglepetésekkel, apróságokkal, de ezeket nem árulhatta el.- mondja.Nézze meg galériánkat:Végül az idei Pártoló Tagságról, a rászoruló gyermekeknek ajándékozott bérletekről kérdeztük az igazgatót."Nagyon nagy öröm volt, hogy idén már ötvennel több - összesen körülbelül négyszáz - bérletet vásároltak magánemberek, cégek, alapítványok. Öt éve találtuk ki, hogy. Így, akinek szociális háttere nem teszi lehetővé, annak segítenek azok, akik megtehetik, és bábszínház-bérleteket vásárolnak. A gyerekek így négyszer is eljöhetnek majd a Vaskakasba".