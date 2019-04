Kisteherautónyi meglepetést kaptak húsvétra a győri Glória Gyermekotthon lakói

Fotó: Bertleff András

Kisteherautónyi, színes játékkal, édességgel teszik szebbé a győri Glória Gyermekotthon 16 gyermekének, tinédzserének húsvétját az adományozók, a felajánlott ajándékokat tegnap adta át a szervezett gyűjtést végző házaspár, Papp Józsefné Beatrix és férje, Papp József.A „csécsényiekként" ismert házaspárt korábban a Kisalföld is bemutatta, sőt: nehéz sorsuk miatt maguk Pappék is rászorultak néhány éve a Jóakarat Hídjának támogatására. A „hidat" azonban ők építették tovább, sok jótékony akciót szerveznek, a győri gyermekotthonban már karácsonykor is jártak, s várják őket többek között a Tét-Ürgehegyen élő szegények is.A mostani szállítmány mintegy 15-20 vállalkozó és magánember jóságának köszönhető, vadonatúj ajándékokkal kedveskedett a Csobolyó Táncegyüttes, a Farm Tojás Kft., ami 360 tojást adott s a Széles Húsüzlet, amely ehhez 7 sonkát ajánlott fel. Mellettük többek között Kozákné Siska Ildikó, Füzi Judit, Kóródi Mária és Czinger Márta csatlakozott az adományozókhoz.A bentlakásos otthonban az állam által nevelt gyerekek közül azok vannak itt, akik sérültként különös gondozást igényelnek. A tizenhat gyerek – a háromtól a húsz éves korosztályig – vagy árva vagy szüleit, csak kéthetente, havonta láthatja, s a húsvétot az otthonban ünneplik. Szilvási Dénes vezető elmondta: igyekeznek színes programokkal emlékezetessé tenni akövetkező napokat, másfél hektárnyi zöld területe van az intézménynek, ahol élvezhetik a jó időt. Vasárnap jön a nyuszi és hétfőn a fiúk a férfi dolgozókkal együtt kerekednek fel a locsoláshoz.A gyerekek jókedvűen vették birtokba a játékokat, kifestőket, az édességet, sokáig kitart majd az étel és ital.