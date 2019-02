Kilenc új tűzoltó lépett szolgálatba Győr-Moson-Sopron megyében

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ február 15-én tartotta a tűzoltó-szakképzésben végzettek ünnepélyes kibocsátó ünnepségét. A rendezvényen százhatvankilenc leendő tűzoltó tett esküt ünnepélyes keretek között, akik az ország különböző hivatásos tűzoltó-parancsnokságain állnak szolgálatba a napokban.A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában a frissen végzett hallgatók közül a mai naptól kilencen kezdik meg szolgálatukat.Beke Károly, Ortó Csaba, Vörös-Torma Attila, Csorba Erik Xavér és Varga Gábor tűzoltó őrmesterek Győrbe, Szalay Benjámin tűzoltó őrmester Kapuvárra, Cserge Dávid Márk, Heiszig Mátyás és Kóbor Máté tűzoltó őrmesterek pedig a soproni hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományába kerülnek beosztott tűzoltói beosztásba.˝Hétfő reggel Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, igazgató fogadta a pályájukat kezdő tűzoltókat igazgatóságunkon, ahol gratulált nekik a képzés sikeres elvégzéséhez. Az igazgató elmondta, hogy az új képzési rendszer segítségével megkapták az alapokat, melyeket alkalmazzanak majd a mindennapokban, hiszen az igazi gyakorlati munka, a tűzoltóvá válás, a beilleszkedés most kezdődik munkahelyükön. A fiatalokat a szabályok betartására, az esküjükben tett ígéretükre figyelmeztette, de emellett a tanulásra is biztatta, hiszen az egyre növekvő tudással lehetőségeik is bővülnek, hogy megtalálják végleges helyüket a szervezetben.A tábornok beszédében emlékeztetett arra is, hogy a kibocsátó ünnepségen hasznos útravalót kaptak, ahol többek között elhangzott, hogy legyenek aktívak, csapattagok, szolgálatellátásuk során mindig legyenek alaposak és körültekintőek így nemcsak a szakmát értő és tudó tűzoltóvá válnak, hanem olyanokká, akik nemcsak megtartják a tűzoltói hivatás társadalmi elismertségét, hanem erősítik is azt. A tábornok eredményes munkát és szép pályafutást kívánva köszönt el a tűzoltóktól˝ - olvasható a megyei katasztrófavédelem honlapján.