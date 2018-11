Kigyúltak advent fényei, jégvarázzsal nyitott a belvárosi koripálya Győrben - VIDEÓ

itt! Megyeszerte kigyúlnak az adventi fények - hétvégi programajánló

Érdemes lesz ma este sétálni a fényárban úszó győri belvárosban: a Dunakapu téri fénykúptól a Jedlik csobogóra költözött angyalszobron át a városházára felszerelt "Boldog karácsonyt!" feliratig új elemek sorával találkozhatunk majd. Összesen négyezer LED-izzósor, 3,5 kilométer fénykábel és 14 kilométer fényfüzér teszi hangulatossá a várakozás heteit a kisalföldi megyeszékhelyen.Karácsonyi díszvilágítás: a városház előtti, a Széchenyi, a Dunakapu és a Bécsi kapu térre, az okmányiroda parkolójába, a Szent István és a Baross útra, a Baross és a Rába kettős hídra, az Arany János, a Czuczor, a Király, a Kazinczy, a Kisfaludy, a Dr. Kovács Pál és a Jedlik utcába, az Aradi vértanúk útjára, a Káptalandombra, valamint a tűzoltósághoz. Az összes ünnepi fény elhelyezésének és üzemeltetésének díja 65 millió forint.Hasonlóan gazdag az adventiGyőrben. Tabáni Istvántól Veréb Tamáson és Kozma Orsin át a Ghymesig zenészek sora lép fel adventkor idén Győrben és rengeteg családi programra is várják az érdeklődőket.A Széchenyi téren kapcsolják fel hivatalosan a város ünnepi fényeit ma 17 órától. A tér többek között kézművesvásárnak, állatsimogatónak, gyermekvasútnak és minden csütörtöktől vasárnapig a Csillagszóró játszótérnek ad otthont, emellett ott helyezték el mindenki karácsonyfáját és az adventi koszorút is. A bencés templom és rendház falára esténként homokanimációt és fényfestést vetítenek.A Dunakapu tér főként a szórakoztató attrakcióké lesz. Az óriáskerék már működik, a belvárosipedig ma 18 órakor jégvarázzsal nyitja kapuit. Az ünnepi dalokkal színesített műsor címe: "Karácsonyi álomutazás". 19 óra előtt pár perccel a fiatalok és örökifjú korcsolyázók már birtokba is vehetik a jégpályát. A teljes győri adventi kínálatot, programokattekinthetik meg.