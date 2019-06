Ki fizeti a győri TEK-es akció árát?

Meddig tart?



Az ideiglenes megelőző távoltartás akkor veszíti hatályát, ha a bántalmazó ellen indított büntetőeljárásban a bíróság távoltartást rendel el. Egy korábbi KSH-statisztika alapján a 95 meghozott ideiglenes távoltartásból 35-öt hosszabbítottak meg, az intézkedés pedig 55 gyermeket érintett.

Csaknem félszáz TEK-es és rendőr lepte el Győr-Gyárváros egyik csendes utcáját pénteken délután – az eset részleteiről szombati lapszámunkban olvashattak bővebben.A helyszínen akkor annyi információt tudtunk meg, hogy vélhetően családi incidens történt, a feleség kért segítséget, s mivel lehetett tudni azt is, hogy a férj fegyver(eke)t tart otthon, ezért a TEK-kel együtt fogta el a férfit a rendőrség.Hétfőre tisztázódott, milyen jogcím alatt indul eljárás a férjjel szemben, de arra is kíváncsiak voltunk, hogy egy ilyen akció költségét ki állja.Az előbbivel kezdjük, bár a cikk első mondatában olvashatták a választ: „kapcsolati erőszak bűntette" miatt indult büntetőeljárás, amelyet a köznyelv inkább családon belülinek nevez. „A férfival szemben az intézkedést követően a Győri Rendőrkapitányság ideiglenes megelőző távoltartásról (IMT) határozott, majd az iratokat az illetékes bíróságnak továbbította" – tette hozzá kérdésünkre a megyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.De mit takar az IMT? A jogszabály szerint az ideiglenes megelőző távoltartás átmenetileg korlátozza a bántalmazó tartózkodási szabadságát, a szülői felügyeleti jogát, gyermekével való kapcsolattartási jogát. Akivel szemben ezt elrendelik, az távol kell hogy tartsa magát a bántalmazottól, annak (akár közös) otthonától és semmilyen módon nem léphet vele érintkezésbe.Ez volt tehát az egyik kérdés, a másik az, hogy az elfogás nyilvánvalóan tetemes költségét ki állja. Dr. Plenter Nándor győri ügyvédet (nem a konkrét esetre vonatkozóan, hanem általánosságban) kérdeztük. A tapasztalt jogász egyértelmű választ adott: hiába indul büntetőügy az illető ellen, az akció nem a bűnügyi költség része, mint ahogy az ügyész fizetését sem a vádlott terhére róják. Vagyis a rendőrség (a TEK) költségvetéséből fizetnek minden olyan akciót, mint amilyen a győri is volt.Az EU Alapjogi Ügynökségének jelenleg elérhető kutatási adatai szerint Magyarországon körülbelül 220 ezer nő élhet olyan párkapcsolatban, ahol a partnere bántalmazza.