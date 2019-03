Kezdődik az útépítési szezon Győrben - Adyváros, Belváros, Gyárváros: befejeződnek a munkák

Épül az új csomópont, amellyel együtt egy újabb közlekedési útvonal nyílik a Szigethy Attila útról a vásárcsarnok felé – pont félúton a Tihanyi Árpád út és Bartók Béla út közötti szakaszon. Fotó: Bertleff András

Új csomópont is létesül, ezzel együtt egy újabb közlekedési útvonal a Szigethy Attila útról a vásárcsarnok felé – pont félúton a Tihanyi Árpád út és Bartók Béla út közötti szakaszon.Az Adyvárosban, Belvárosban és Gyárvárosban hamarosan kezdődő munkálatokról Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke beszélt a Kisalföld kérésére.Közel 400 millió forintból kezdődött el tavaly a Szigethy Attila út felújítása, amelynek része a Verseny utca vásárcsarnok felőli szakaszának rákötése a Szigethyre. Az előkészítés, azaz a közművek áthelyezése időigényes munka volt, ki is töltötte az őszi hónapokat, így mostanra maradt az útépítés.A beruházással új csomópont létesül, ezzel együtt egy újabb közlekedési útvonal a Szigethy Attila útról a vásárcsarnok felé – pont félúton a Tihanyi Árpád út és Bartók Béla út közötti szakaszon. A Szigethyről jobbra lehet majd lekanyarodni a csarnok felé és onnan vissza is jobbra kell ráhajtani a Szigethyre. A beruházás további előnye, hogy a buszmegállóknak öblöket építenek, így mindkét forgalmi sávot használhatják a jövőben a zöldhullámban érkező jár- művek. A meglévő lámpás irányítás megmarad, de azt is átalakítják. Lesz kerékpárút és járdaburkolat-felújítás is az új csomópont környezetében, ezek megépítéséhez kell a jó idő. Az útépítők ma vonulnak fel, májusig pedig be is fejeződik a munka.Arra, hogy miért volt szükség erre az átépítésre, a statisztika adja meg a választ. Az útkezelők évente összesítik a városban előforduló helyszínelt baleseteket. Ennek elemzésével derült ki, hogy halmozottan fordul elő a vásárcsarnok (Bartók–Szigethy–Tihanyi út és Lehel utcák határolta) környezetében ráfutásos, koccanásos baleset. A lakótömb nagy forgalmán mint egy szelep, úgy enyhíthet az új csomópont. Ez a megoldás az új vásárcsarnoknak is jól fog jönni.A belvárosi Újkapu utca rekonstrukcióját régóta tervezte a város, költségvetési okból kellett rá várni tavalyig. Az építést ezúttal is megelőzte a közművek felújítása, ami júliustól most januárig tartott. A szűk utcában hat méter mélyen kellett dolgoznia a Pannon-Víz szakembereinek, ezért csak lassan haladtak előre. Utánuk jöhettek a gázosok és az E.ON munkásai, és most végre napokon belül kezdődhet maga az útépítés. A tervek szerint június elejére kész minden, az új szegély, az útburkolat és a járda a Móricz Zsigmond rakparttól a Liszt Ferenc utcáig.Az Ipar utcáról nyílik és Jancsifalura vezet a Pusztaszeri utca. Nagyon rossz állapotban volt, korábban Borkai Zsolt polgármester személyesen tett ígéretet arra, hogy rendbe hozzák. A közművek cseréjére volt elég itt is az ősz, a hosszú, több mint 600 méteres szakaszon decemberben már nem lehetett elkezdeni az útépítést. Télre helyreállították murvával, májusban megkezdik a munkát. Várhatóan nyár közepére végeznek, a régi Győrhő bejáratánál lévő kanyarig megújul a teljes pályaszerkezet a járdával együtt.